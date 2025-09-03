Місія МВФ прибула до Києва з робочим візитом

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працюватиме в Україні протягом наступного тижня. Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.

«Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано», — написав він.

За словами Рашкована, місія пробуде в Україні 7−8 днів. Хоча деталі порядку денного не розголошуються, відомо, що графік буде насиченим та включатиме багато зустрічей.

У пресслужбі Мінфіну повідомили, що сьогодні, 3 вересня, керівництво Міністерства фінансів України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Зазначається, що зустрічі триватимуть протягом наступних днів у Києві. Обговорення фокусуватимуться на підготовці держбюджету 2026 року, середньостроковому бюджетному плануванні, фінансовому секторі та інших структурних реформах.

До державного бюджету України вже надійшло девʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $10,6 млрд із запланованих $15,5 млрд на період 2023−2027 років.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною джерелом фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.