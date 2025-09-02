Ціни на нафту зростають на тлі напруженості між росією та Україною та побоювань щодо поставок

У вівторок, 2 вересня, ціни на нафту зросли, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні посилилися на тлі ескалації війни між росією та Україною. Крім того, інвестори аналізують дані щодо ринку праці США, які можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи про зниження відсоткових ставок. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 11:54 за київським часом, ціна нафти марки Brent зросла на 1,6% — до $69,27 за барель. Тим часом американська нафта WTI подорожчала на 2,77% — до $65,78 за барель.

Ф'ючерси на WTI не розраховувалися в понеділок через свято Дня праці в США.

Ключові фактори впливу

Атаки дронів. За розрахунками агентства Reuters, нещодавні атаки українських дронів вивели з ладу об'єкти, які забезпечували щонайменше 17% потужностей з переробки нафти в росії, що становить близько 1,1 млн барелів на добу.

Скорочення запасів. Аналітики очікують подальшого скорочення запасів нафти в США, що також сприяє зростанню цін.

Завершення сезону. У США закінчився літній сезон відпусток, який традиційно вважається періодом найвищого попиту на паливо у світі.

Прогнози

Інвестори очікують засідання країн-членів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+), яке відбудеться 7 вересня. Аналітики припускають, що група, найімовірніше, не скасовуватиме поточне добровільне скорочення видобутку, яке допомагає підтримувати стабільність ринку.

Експерти також вважають, що ціни на нафту можуть знизитися в четвертому кварталі року в середньому до $55 за барель, перш ніж ОПЕК+ втрутиться та стабілізує ринок у 2026 році, скоротивши обсяги видобутку.