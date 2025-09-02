Multi від Мінфін
2 вересня 2025, 12:35

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Національний банк України вважає передчасною ідею включення віртуальних активів, таких як криптовалюти, до складу міжнародних резервів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Національний банк України вважає передчасною ідею включення віртуальних активів, таких як криптовалюти, до складу міжнародних резервів.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові аргументи НБУ

Високий ризик. За словами Ніколайчука, більшість криптовалют є високоризиковими активами, тоді як головний принцип управління резервами — це їхня безпечність. Різкі коливання курсу можуть негативно вплинути на загальний обсяг резервів.

Відсутність регулювання. У світі досі немає єдиного розуміння та законодавчого регулювання операцій з криптовалютами, що створює додаткові ризики.

Несумісність з євроінтеграцією. Включення криптоактивів до резервів суперечить позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вважає це неприпустимим. ЄЦБ вимагає, щоб резерви були ліквідними, безпечними та захищеними.

Вимоги МВФ. Такі зміни не відповідатимуть вимогам Меморандуму в рамках програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Ніколайчук також додав, що НБУ не консультувався з народними депутатами щодо законопроєкту № 13356, який передбачає включення віртуальних активів до золотовалютних резервів.

Нагадаємо

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 030,8 млн. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
2 вересня 2025, 12:50
#
«Високий ризик. За словами Ніколайчука, більшість криптовалют є високоризиковими активами, тоді як головний принцип управління резервами — це їхня безпечність. Різкі коливання курсу можуть негативно вплинути на загальний обсяг резервів.»

Штати точно краще за наших лопухів по оголошеннях розбираються в питанні ризиків, а різкі коливання курсу можуть і збільшити резерви, ніхто не пропонує в резервах тримати мемкоіни))

«Відсутність регулювання. У світі досі немає єдиного розуміння та законодавчого регулювання операцій з криптовалютами, що створює додаткові ризики.»

Серго все проспав, в штатах вже все давно прийняли, просто там люди працюють, а не роблять вигляд що працюють)

Несумісність з євроінтеграцією. Включення криптоактивів до резервів суперечить позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вважає це неприпустимим. ЄЦБ вимагає, щоб резерви були ліквідними, безпечними та захищеними.

Досить вводити батоги європейські, ви не вводите європейські пряники, ми не в ЄС і поки війна не закінчиться (не плутати із заморозкою) — нас ніхто не візьме ні в НАТО ні в ЄС, це занадто очевидно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
