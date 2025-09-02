НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

Національний банк України вважає передчасною ідею включення віртуальних активів, таких як криптовалюти, до складу міжнародних резервів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Ключові аргументи НБУ

Високий ризик. За словами Ніколайчука, більшість криптовалют є високоризиковими активами, тоді як головний принцип управління резервами — це їхня безпечність. Різкі коливання курсу можуть негативно вплинути на загальний обсяг резервів.

Відсутність регулювання. У світі досі немає єдиного розуміння та законодавчого регулювання операцій з криптовалютами, що створює додаткові ризики.

Несумісність з євроінтеграцією. Включення криптоактивів до резервів суперечить позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вважає це неприпустимим. ЄЦБ вимагає, щоб резерви були ліквідними, безпечними та захищеними.

Вимоги МВФ. Такі зміни не відповідатимуть вимогам Меморандуму в рамках програми фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Ніколайчук також додав, що НБУ не консультувався з народними депутатами щодо законопроєкту № 13356, який передбачає включення віртуальних активів до золотовалютних резервів.

Нагадаємо

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 030,8 млн. У липні вони зменшилися на 4,5%.