31 серпня 2025, 13:15

Дефіцит поточного рахунку у липні зріс до рекордних $4,1 млрд

У липні 2025 року дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу України досяг рекордних $4,1 млрд, що на 32% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) і на 64% перевищує показник за липень минулого року ($2,5 млрд), свідчать дані НБУ. Це говорить про те, що Україна витрачає за кордоном значно більше валюти, ніж отримує з-за кордону.

У липні 2025 року дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу України досяг рекордних $4,1 млрд, що на 32% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) і на 64% перевищує показник за липень минулого року ($2,5 млрд), свідчать дані НБУ.
Фото: pixabay.com

Основною причиною такого зростання дефіциту стало перевищення імпорту товарів над експортом. Імпорт у липні зріс майже на 20%, що зумовлено, насамперед, значним збільшенням імпорту продукції машинобудування (приблизно на 50,8%) — включно з військовими товарами та електромобілями, а також продукції аграрного комплексу (+25,7%).

Водночас експорт товарів збільшився лише на 3,1%, проте багато категорій товарів — зокрема зернові — мають суттєве падіння експорту, що частково компенсується зростанням експорту інших агропродуктів і промислової продукції.

Також дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами фактично повторив антирекорд минулого року та становив близько $5 млрд. Частково розрив покривала міжнародна допомога, а решту — використання резервів Національного банку, які зменшилися на $2 млрд.

Щодо торгівлі послугами, дефіцит у липні склав $0,6 млрд, що трохи кращий показник у порівнянні з червнем, завдяки збільшенню експорту комп’ютерних послуг (передусім ІТ-сектора) та зниженню імпорту фінансових послуг.

Дефіцит первинних доходів, який включає дивіденди, процентні виплати та перекази мігрантів, погіршився до $168 млн. Натомість профіцит за вторинними доходами залишився на рівні минулого року — $1,1 млрд, але обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 6,6%.

Загалом, тривалий дефіцит платіжного балансу може призвести до зменшення міжнародних резервів та збільшення зовнішньої заборгованості країни, впливаючи на макроекономічну стабільність.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, станом на початок серпня 2025 року, обсяг міжнародних резервів України становив $43 млрд. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
