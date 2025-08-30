Середня зарплата в Україні становить 26,5 тисяч: де платять найбільше

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у липні 2025 року становила 26 499 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Найвищий рівень зарплат традиційно зафіксовано у Києві — 40 546 грн, тоді як найнижчий — у Чернівецькій області — 19 202 грн.

Де платять найбільше

Заробітна плата за галузями:

67 222 грн — Інформація та телекомунікації

55 994 грн — Фінансова та страхова діяльність

34 068 грн — Професійна, наукова та технічна діяльність

33 896 грн — Державне управління й оборона

31 424 грн — Оптова та роздрібна торгівля

29 063 грн — Промисловість

26 612 грн — Транспорт, поштові та кур'єрські служби

22 775 грн — Будівництво

22 698 грн — Операції з нерухомістю

Загалом, у липні 2025 року в Україні працювало 5,368 млн штатних працівників. Фонд оплати праці усіх працівників у липні 2025 року складав 150,361 млрд грн, штатних — 142,233 млрд грн.

Дані не включають тимчасово окуповані території та зони бойових дій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у липні 2025 року середня заробітна плата, що враховується при обчисленні пенсій, знизилася майже на 2 тисячі гривень. За даними Пенсійного фонду України, цей показник склав 20 455,65 грн, що на 1 881,16 грн або 8,4% менше, ніж у червні цього року (22 336,81 грн).