У липні 2025 року середня заробітна плата, що враховується при обчисленні пенсій, знизилася майже на 2 тисячі гривень. За даними Пенсійного фонду України, цей показник склав 20 455,65 грн, що на 1 881,16 грн або 8,4% менше, ніж у червні цього року (22 336,81 грн).
27 серпня 2025, 14:51
В Україні зафіксовано різке падіння середньої зарплати для розрахунку пенсії
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні у 2025 році,
з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії:
- січень — 18 660 гривень 32 копійки
- лютий — 18 589 гривень 38 копійок
- березень — 19 430 гривень 52 копійки
- квітень — 19 856 гривень 19 копійок
- травень — 20 355 гривень 40 копійок
- червень — 22 336 гривень 81 копійка
- липень — 20 455 гривень 65 копійок
Попри це, офіційна зарплата у липні 2025 року була на 17,9% вищою, ніж у липні минулого року (17 346,90 грн). Враховуючи, що інфляція у липні становила 14,1%, реальна заробітна плата за рік зросла приблизно на 3,3%.
