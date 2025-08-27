Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 14:51

В Україні зафіксовано різке падіння середньої зарплати для розрахунку пенсії

У липні 2025 року середня заробітна плата, що враховується при обчисленні пенсій, знизилася майже на 2 тисячі гривень. За даними Пенсійного фонду України, цей показник склав 20 455,65 грн, що на 1 881,16 грн або 8,4% менше, ніж у червні цього року (22 336,81 грн).

У липні 2025 року середня заробітна плата, що враховується при обчисленні пенсій, знизилася майже на 2 тисячі гривень.
Фото: НБУ

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні у 2025 році,
з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії:

  • січень — 18 660 гривень 32 копійки
  • лютий — 18 589 гривень 38 копійок
  • березень — 19 430 гривень 52 копійки
  • квітень — 19 856 гривень 19 копійок
  • травень — 20 355 гривень 40 копійок
  • червень — 22 336 гривень 81 копійка
  • липень — 20 455 гривень 65 копійок

Попри це, офіційна зарплата у липні 2025 року була на 17,9% вищою, ніж у липні минулого року (17 346,90 грн). Враховуючи, що інфляція у липні становила 14,1%, реальна заробітна плата за рік зросла приблизно на 3,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 серпня 2025, 14:55
#
Середня з/п держслужбовців перевищила 60 тис. грн.
+
+15
TAN72
TAN72
27 серпня 2025, 15:19
#
К этому корыту только допуск особам приближенным к императору 😂
+
+15
HappyInterest
HappyInterest
27 серпня 2025, 15:24
#
Три шкуры дерут с работающего, если грубо подсчитать то 80% заработанного уходит государству
(налоги, вычеты, инфляция, акцизы, забранные у вас деньги на «пенсии»)
уходят все дружно в фопы при возможности. не удивительно
+
0
vovan9870
vovan9870
27 серпня 2025, 16:09
#
Хто пише ці абсурдні заголовки? Для розрахунку пенсій береться зарплата, яка була 3 роки тому. Чому депутати не змінюють цю норму, питання риторичне. Щоб вирішувати проблеми бюджету за рахунок пенсіонерів. А знизилась зарплата у липні по відношенню до червня, тому що менше відпускних. Така ситуація щороку.
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
