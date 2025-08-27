В Україні зафіксовано різке падіння середньої зарплати для розрахунку пенсії

У липні 2025 року середня заробітна плата, що враховується при обчисленні пенсій, знизилася майже на 2 тисячі гривень. За даними Пенсійного фонду України, цей показник склав 20 455,65 грн, що на 1 881,16 грн або 8,4% менше, ніж у червні цього року (22 336,81 грн).

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні у 2025 році,

з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії:

січень — 18 660 гривень 32 копійки

лютий — 18 589 гривень 38 копійок

березень — 19 430 гривень 52 копійки

квітень — 19 856 гривень 19 копійок

травень — 20 355 гривень 40 копійок

червень — 22 336 гривень 81 копійка

липень — 20 455 гривень 65 копійок

Попри це, офіційна зарплата у липні 2025 року була на 17,9% вищою, ніж у липні минулого року (17 346,90 грн). Враховуючи, що інфляція у липні становила 14,1%, реальна заробітна плата за рік зросла приблизно на 3,3%.