Російські війська атакували енергетичну та газотранспортну інфраструктуру в шести областях

В ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на цивільну інфраструктуру України. Удари були націлені на об'єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях: Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Внаслідок атаки в Сумах було пошкоджено обладнання на ключовій підстанції, що призвело до відключення електроенергії в значній частині міста. На Полтавщині ворог цілеспрямовано атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Наразі триває оцінка завданої шкоди, а аварійні та рятувальні служби працюють над якнайшвидшим відновленням електро- та газопостачання.

«Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», — зазначили у міністерстві.

