Індія та росія прагнуть збільшити торгівлю до $100 мільярдів на тлі напружених відносин зі США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 серпня 2025, 19:06

Індія та росія прагнуть збільшити торгівлю до $100 мільярдів на тлі напружених відносин зі США

Індія та росія мають намір збільшити щорічний обсяг торгівлі приблизно на 50% протягом наступних п’яти років, щоб досягти позначки в $100 мільярдів. Ця мета поставлена на тлі зростання напруженості у відносинах обох країн зі США. Про це заявив індійський міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар під час візиту до Москви, повідомляє Bloomberg.

Індія та росія мають намір збільшити щорічний обсяг торгівлі приблизно на 50% протягом наступних п’яти років, щоб досягти позначки в $100 мільярдів.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Джайшанкар підкреслив, що для досягнення поставленої мети країни повинні усунути торговельні «вузькі місця» та зменшити нетарифні бар'єри. Наразі росія є четвертим за величиною торговельним партнером Індії, тоді як Індія — другим для рф.

Візит Джайшанкара є частиною серії дипломатичних зусиль до країн-засновниць групи БРІКС, які всі зіткнулися з обмежувальними тарифами та торговельними погрозами з боку президента США Дональда Трампа.

На Індійсько-російському бізнес-форумі в Москві, не називаючи прямо США, Джайшанкар заявив, що зростання глобальної невизначеності знову змушує робити акцент на «надійних і стабільних партнерах».

«Ми всі добре усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери підтримують тісний і регулярний зв’язок», — зазначив він.

Читайте також: Індія отримала $16 мільярдів надприбутків на російській нафті — міністр фінансів США

Віддалення від США та зближення з Китаєм і росією

Індія почала віддалятися від США на тлі торговельних погроз. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після телефонної розмови з російським лідером цього тижня назвав путіна «другом», а Нью-Делі посилив відносини з Китаєм. Моді має намір відвідати Китай наприкінці серпня — це його перший візит до країни за останні сім років.

Трамп та його адміністрація критикували Індію за закупівлі російської нафти через те, що ця торгівля допомагає росії фінансувати війну проти України. Трамп вже запровадив 25% мито на індійські товари та погрожував подвоїти його до 50% 27 серпня, що зробило б щорічний експорт Індії до США на суму $85 млрд неконкурентоспроможним.

Індія захищає своє право купувати нафту з найдешевшого джерела, називаючи американські тарифи «нерозумними». Для Індії російська нафта є привабливою завдяки знижкам, що допомагає стримувати внутрішню інфляцію.

Джайшанкар також запропонував Індії та росії диверсифікувати торгівлю, заохочувати спільні підприємства та частіше проводити зустрічі для усунення перешкод, зокрема у платіжних системах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає dpa30 и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами