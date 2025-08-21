Індія та росія прагнуть збільшити торгівлю до $100 мільярдів на тлі напружених відносин зі США

Індія та росія мають намір збільшити щорічний обсяг торгівлі приблизно на 50% протягом наступних п’яти років, щоб досягти позначки в $100 мільярдів. Ця мета поставлена на тлі зростання напруженості у відносинах обох країн зі США. Про це заявив індійський міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар під час візиту до Москви, повідомляє Bloomberg.

Джайшанкар підкреслив, що для досягнення поставленої мети країни повинні усунути торговельні «вузькі місця» та зменшити нетарифні бар'єри. Наразі росія є четвертим за величиною торговельним партнером Індії, тоді як Індія — другим для рф.

Візит Джайшанкара є частиною серії дипломатичних зусиль до країн-засновниць групи БРІКС, які всі зіткнулися з обмежувальними тарифами та торговельними погрозами з боку президента США Дональда Трампа.

На Індійсько-російському бізнес-форумі в Москві, не називаючи прямо США, Джайшанкар заявив, що зростання глобальної невизначеності знову змушує робити акцент на «надійних і стабільних партнерах».

«Ми всі добре усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери підтримують тісний і регулярний зв’язок», — зазначив він.

Віддалення від США та зближення з Китаєм і росією

Індія почала віддалятися від США на тлі торговельних погроз. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після телефонної розмови з російським лідером цього тижня назвав путіна «другом», а Нью-Делі посилив відносини з Китаєм. Моді має намір відвідати Китай наприкінці серпня — це його перший візит до країни за останні сім років.

Трамп та його адміністрація критикували Індію за закупівлі російської нафти через те, що ця торгівля допомагає росії фінансувати війну проти України. Трамп вже запровадив 25% мито на індійські товари та погрожував подвоїти його до 50% 27 серпня, що зробило б щорічний експорт Індії до США на суму $85 млрд неконкурентоспроможним.

Індія захищає своє право купувати нафту з найдешевшого джерела, називаючи американські тарифи «нерозумними». Для Індії російська нафта є привабливою завдяки знижкам, що допомагає стримувати внутрішню інфляцію.

Джайшанкар також запропонував Індії та росії диверсифікувати торгівлю, заохочувати спільні підприємства та частіше проводити зустрічі для усунення перешкод, зокрема у платіжних системах.