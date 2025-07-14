«єВідновлення»: Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на житло

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 липня 2025, 8:35

«єВідновлення»: Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на житло

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) зробили важливий крок для підтримки постраждалих від жорстокої агресії росії. Наші партнери розширили фінансування, аби забезпечити житлом українців, які втратили свої оселі через війну. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) зробили важливий крок для підтримки постраждалих від жорстокої агресії росії.
Фото: acmc.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Угоду підписали Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Голова БРРЄ Карло Монтічеллі під час Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі.

Фінансування у розмірі 100 мільйонів євро буде спрямоване на компенсації у вигляді житлових сертифікатів, в рамках програми «єВідновлення». Сертифікати видаються відповідним категоріям громадян для придбання нового житла, замість знищеного внаслідок російської агресії. За сертифікат можна придбати квартиру, приватний будинок або профінансувати майбутнє будівництво власного помешкання.

Читайте також: «єВідновлення»: Українці отримають виплати на будівництво нових будинків на своїй землі

Раніше, у другій половині 2024 року, Банк уже надав кредит на 100 мільйонів євро, що дозволило підтримати близько 3 000 родин або ж 7 000 людей.

Фінансування БРРЄ також доповнено грантом Європейського Союзу у розмірі 10 мільйонів євро, який надається через Українську інвестиційну платформу.

«Більше 300 тисяч обʼєктів житлового фонду зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії. Ми працюємо для того, щоб поетапно забезпечити помешканням тих, хто цього потребує. Сьогодні, завдяки підписаній угоді, в рамках програми „єВідновлення“, ми надамо можливість ще близько 3 000 сімей купити помешкання замість того, яке було зруйноване внаслідок обстрілів з боку росії. Я дякую нашим партнерам з БРРЄ за послідовну підтримку України», — сказав Кулеба.

Карло Монтічеллі привітав прогрес у реалізації проєкту та підтвердив незмінну підтримку Банку розвитку Ради Європи відновленню України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Skeptik777 и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами