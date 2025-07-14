«єВідновлення»: Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на житло

Уряд України та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) зробили важливий крок для підтримки постраждалих від жорстокої агресії росії. Наші партнери розширили фінансування, аби забезпечити житлом українців, які втратили свої оселі через війну. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Угоду підписали Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Голова БРРЄ Карло Монтічеллі під час Конференції з відновлення України (URC-2025) у Римі.

Фінансування у розмірі 100 мільйонів євро буде спрямоване на компенсації у вигляді житлових сертифікатів, в рамках програми «єВідновлення». Сертифікати видаються відповідним категоріям громадян для придбання нового житла, замість знищеного внаслідок російської агресії. За сертифікат можна придбати квартиру, приватний будинок або профінансувати майбутнє будівництво власного помешкання.

Читайте також: «єВідновлення»: Українці отримають виплати на будівництво нових будинків на своїй землі

Раніше, у другій половині 2024 року, Банк уже надав кредит на 100 мільйонів євро, що дозволило підтримати близько 3 000 родин або ж 7 000 людей.

Фінансування БРРЄ також доповнено грантом Європейського Союзу у розмірі 10 мільйонів євро, який надається через Українську інвестиційну платформу.

«Більше 300 тисяч обʼєктів житлового фонду зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії. Ми працюємо для того, щоб поетапно забезпечити помешканням тих, хто цього потребує. Сьогодні, завдяки підписаній угоді, в рамках програми „єВідновлення“, ми надамо можливість ще близько 3 000 сімей купити помешкання замість того, яке було зруйноване внаслідок обстрілів з боку росії. Я дякую нашим партнерам з БРРЄ за послідовну підтримку України», — сказав Кулеба.

Карло Монтічеллі привітав прогрес у реалізації проєкту та підтвердив незмінну підтримку Банку розвитку Ради Європи відновленню України.