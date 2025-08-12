Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для українців до 22 років

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізм, який спростить перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!, повідомляє РБК-Україна.

«Наразі діють обмеження до 18 років, я пропоную підвищити цей вік до 22 років, щоб не було обмежень при перетині кордону», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що цей крок є «позитивною і правильною історією, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні».

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні більшість чоловіків призовного віку мають обмеження на виїзд. Проте, існують певні категорії, які можуть перетинати кордон:

— Чоловіки до 18 років та старші 60 років.

— Особи, які мають право на відстрочку, наприклад:

Чоловіки з інвалідністю.

Ті, хто супроводжує одного з батьків з I або II групою інвалідності.

Чоловіки, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю.

Інші категорії, для яких передбачено окремі умови та необхідність підготовки відповідного пакету документів.

— Студенти українських вишів, що проходять навчання за програмами академічної мобільності протягом одного семестру. Для таких студентів обов'язковою умовою є проходження конкурсного відбору.