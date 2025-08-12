Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для українців до 22 років

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 серпня 2025, 18:48

Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для українців до 22 років

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізм, який спростить перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!, повідомляє РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізм, який спростить перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.
Фото: president.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Наразі діють обмеження до 18 років, я пропоную підвищити цей вік до 22 років, щоб не було обмежень при перетині кордону», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що цей крок є «позитивною і правильною історією, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні».

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні більшість чоловіків призовного віку мають обмеження на виїзд. Проте, існують певні категорії, які можуть перетинати кордон:

 — Чоловіки до 18 років та старші 60 років.

 — Особи, які мають право на відстрочку, наприклад:

  • Чоловіки з інвалідністю.
  • Ті, хто супроводжує одного з батьків з I або II групою інвалідності.
  • Чоловіки, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.
  • Батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю.
  • Інші категорії, для яких передбачено окремі умови та необхідність підготовки відповідного пакету документів.

 — Студенти українських вишів, що проходять навчання за програмами академічної мобільності протягом одного семестру. Для таких студентів обов'язковою умовою є проходження конкурсного відбору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
penetrator1963
penetrator1963
12 серпня 2025, 19:01
#
Иронично, что на форуме 2025: Молодь Тут! президент анонсирует инициативы, которые упрощают именно вымывание молодёжи. очередное доказательство того, что этот тип дупля не отбивает, что и где он говорит. есть сценарий — говорим по сценарию.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами