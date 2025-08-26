Агентство з розшуку та менеджменту активів виконало вирок суду щодо спецконфіскації понад 2,8 млрд грн коштів російського онлайн-казино PIN-UP. Про це йдеться у повідомленні Агентства.
26 серпня 2025, 15:18
2,8 млрд грн: АРМА забезпечило рекордну спецконфіскацію коштів онлайн-казино PIN-UP
Деталі
До Міністерства фінансів України перераховано цінні папери — військові облігації на 2,0 млрд грн для дострокового погашення та зменшення державного боргу.
Також до державного бюджету направлено 825 млн грн, у тому числі 217 млн грн доходу, отриманого за час управління арештованими коштами.
Завдяки спільним діям АРМА та ДБР кошти, арештовані у 2024 році, не лише були збережені, а й працювали на підтримку економіки та Сил оборони України.
Загалом у 2025 році АРМА вже забезпечило перерахування 6,8 млрд грн до бюджету від управління арештованими активами.
Джерело: Мінфін
