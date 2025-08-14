Multi від Мінфін
14 серпня 2025, 13:17

Держбюджет отримає понад 2,6 млрд грн конфіскованих у онлайн-казино PIN-UP

Державний бюджет найближчим часом отримає 2,6 млрд гривень, конфіскованих у онлайн-казино PIN-UP. Про це повідомляє ДБР.

Державний бюджет найближчим часом отримає 2,6 млрд гривень, конфіскованих у онлайн-казино PIN-UP.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

На підставі досудового розслідування ДБР суд минулого місяця визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Вироком суду, який набрав законної сили 10 серпня, застосовано спеціальну конфіскацію — примусове безоплатне вилучення у власність держави понад 2,6 млрд грн та отриманий дохід від управління цими коштами.

Читайте також: Зеленськиий запровадив санкції проти засновника онлайн-казино Pin-Up

До Міністерства фінансів України та АРМА 12 серпня було направлено рішення суду, що набрало законної сили, про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайного виконання.

За даними ДБР, конфісковані в онлайн-казино з російським «корінням» кошти вже працюють на державу. Переважна більшість з них вкладена в облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до рішення уряду, а решта знаходиться на депозитних рахунках.

На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн.

Нагадаємо

Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
