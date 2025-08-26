Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки рф, послабивши економіку Кремля

Україна активізувала атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи та експортні термінали. Ці удари спрямовані на найважливіший сектор економіки росії, що є відповіддю на просування російських військ на фронті та обстріли українських енергетичних об'єктів. Про це повідомляє Reuters.

За оцінками інформагенства, атаки на 10 заводів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей з переробки нафти в росії, що становить близько 1,1 млн барелів на добу.

Цілями атак стали, зокрема, заводи «Лукойл» у Волгограді, «Роснафти» в Рязані, а також об'єкти в Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях. Також був атакований трубопровід «Дружба» та термінал «Новатек» в Усть-Лузі на Балтійському морі.

Наслідки для росії

Удари по НПЗ збіглися з піковим сезоном попиту на бензин у росії, що призвело до дефіциту пального в деяких регіонах — від окупованого Криму до Далекого Сходу.

Російська економіка значною мірою залежить від експорту нафти й газу, які становлять чверть її бюджетних надходжень. Ці кошти фінансують 25-відсоткове збільшення оборонних витрат росії цього року, що є найвищим показником з часів холодної війни.