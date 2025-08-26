Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки рф, послабивши економіку Кремля

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 серпня 2025, 14:37

Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки рф, послабивши економіку Кремля

Україна активізувала атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи та експортні термінали. Ці удари спрямовані на найважливіший сектор економіки росії, що є відповіддю на просування російських військ на фронті та обстріли українських енергетичних об'єктів. Про це повідомляє Reuters.

Україна активізувала атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи та експортні термінали.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінками інформагенства, атаки на 10 заводів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей з переробки нафти в росії, що становить близько 1,1 млн барелів на добу.

Цілями атак стали, зокрема, заводи «Лукойл» у Волгограді, «Роснафти» в Рязані, а також об'єкти в Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях. Також був атакований трубопровід «Дружба» та термінал «Новатек» в Усть-Лузі на Балтійському морі.

Наслідки для росії

Удари по НПЗ збіглися з піковим сезоном попиту на бензин у росії, що призвело до дефіциту пального в деяких регіонах — від окупованого Криму до Далекого Сходу.

Російська економіка значною мірою залежить від експорту нафти й газу, які становлять чверть її бюджетних надходжень. Ці кошти фінансують 25-відсоткове збільшення оборонних витрат росії цього року, що є найвищим показником з часів холодної війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
zephyr
zephyr
26 серпня 2025, 14:41
#
Пока не начнут бить по танкерам в ЧМ- то это не о чём.
+
0
propodail
propodail
26 серпня 2025, 14:53
#
І вони у відповідь по всіх торгових суднах. ваші дії далі?
+
0
vt313
vt313
26 серпня 2025, 16:20
#
Там только казахская нефть.
+
0
neverice
neverice
26 серпня 2025, 16:18
#
Аргумент був би куди дієвішим, якщо знищити один з заводів під нуль (складно, треба багато ракет — але це можливо). Це було б суттєвою демонстрацією сили та можливих наслідків у найближчому майбутньому.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Андрій М***к и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами