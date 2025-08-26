Акції Nissan впали більш ніж на 6% після продажу Mercedes частки на $346 млн

Акції Nissan Motor Co. різко впали у вівторок після того, як другий за величиною акціонер компанії Mercedes Benz Group заявив про початок продажу своєї частки в проблемному японському автовиробнику, пише investing.com.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Акції Nissan впали на 6,5% до 338,5 єни і показали найгіршу динаміку серед компаній індексу Nikkei 225, що знизився на 1%.

Mercedes Benz повідомив, що почне продавати свою частку в Nissan, що становить приблизно $346 млн або 3,8%, починаючи з цього тижня.

Німецька компанія раніше цього тижня заявила, що частка була передана пенсійному підрозділу Mercedes і не має стратегічного значення, а планований продаж описується як «розчищення» портфеля.

Читайте також: Nissan готує розміщення облігацій на $5 млрд

Reuters повідомив, що Mercedes продав свою частку за $324 млн за ціною 341,3 єни за акцію.

Продаж відбувається в той час, коли Nissan розпочинає масштабний план реструктуризації під керівництвом нового генерального директора Івана Еспіноси, спрямованого на скорочення витрат, виробничих потужностей та фокусування на поверненні до прибутковості.

Це відбувається після того, як заплановане злиття з Honda Motor, яке могло створити другого за величиною автовиробника у світі, значною мірою розвалилося на початку 2025 року.

Акції Nissan впали більш ніж на 28% від початку 2025 року, що відображає обмежену довіру інвесторів до плану реструктуризації компанії. Автовиробник зафіксував значні збитки в червневому кварталі, а високі американські торгові мита на імпорт автомобілів також посилили тиск на компанію.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.