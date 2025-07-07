Nissan готує розміщення облігацій на $5 млрд

Японський автовиробник Nissan Motor Co. розмістить конвертовані облігації на суму 150 млрд ієн ($1,04 млрд), щоб залучити ресурси для фінансування програми реорганізації бізнесу. Про це пише Reuters.

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На що витратить кошти від розміщення

Залучені кошти будуть спрямовані на інвестиції у нові продукти та технології, йдеться у повідомленні компанії.

За даними Reuters, Nissan також готується розмістити бонди у доларах та євро на $4 млрд, щоб залучити кошти для погашення боргу. Так, компанія має намір продати 5-, 7- та 10-річні облігації в доларах, а також 4- та 8-річні папери в євро.

У травні ЗМІ повідомляли, що автовиробник, який наступного року очікує великі виплати за боргом, розглядає можливість залучення більше 1 трлн ієн ($6,9 млрд) за рахунок розміщення облігацій і продажу активів.

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Головний виконавчий директор Nissan Айван Еспіноза, який очолив компанію у квітні, раніше анонсував план скорочення 15% робочих місць та закриття семи заводів. Реалізація цих заходів, як очікується, дозволить досягти економії на щорічних витратах у розмірі 500 млрд ієн ($3,4 млрд) протягом двох років.

Акції Nissan подешевшали на 4,9% за підсумками торгів у понеділок. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 29,8%.

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