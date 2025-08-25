єОселя: З початку 2025 року українці отримали кредитів на 7,9 млрд грн

Понад 4,3 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,9 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Скільки видано кредитів

За минулий тиждень було видано 162 кредити на суму 294 млн грн.

Хто отримав

Кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки

9 медиків

6 педагогів

1 науковець

Кредити під 7% отримали:

64 українці без власного житла

20 ВПО

7 ветеранів

Де видано найбільше кредитів

У Київській області (53), місті Києві (37), Івано-Франківській (14) та Львівській (11) областях.

За типом нерухомості: 116 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 41 — об'єкт на стадії будівництва. Ще 46 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 170 кредитів на суму понад 32 млрд грн.

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

