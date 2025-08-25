Multi від Мінфін
25 серпня 2025, 8:57

Ринок акцій США різко зріс на заявах Пауелла

Американські фондові індекси різко зросли за підсумками торгів у п'ятницю на заявах голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, які підвищили очікування зниження базової процентної ставки у вересні. Dow Jones Industrial Average оновив рекордний максимум, що було вперше відзначено з початку 2025 року, зазначає Market Watch.

Американські фондові індекси різко зросли за підсумками торгів у п'ятницю на заявах голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, які підвищили очікування зниження базової процентної ставки у вересні.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Пауелл, який виступив на економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі, де традиційно збираються глави провідних світових ЦП, відзначив зростання ризиків для американського ринку праці.

«Зміна балансу ризиків в економіці США може вимагати коригування грошово-кредитної політики Федрезервом», — заявив він.

«Пауелл дав ринку саме те, що ринок хотів почути», — зазначає інвестиційний директор Truist Wealth Кейт Лернер.

Лідерами зростання серед компонентів Dow Jones за підсумками торгів у п'ятницю стали папери Caterpillar Inc. (+4,3%), Home Depot Inc. (3,8%), Goldman Sachs Group Inc. (+3,6%), American Express Co. (+3,6%), Amazon.com Inc. (+3,1%).

Читайте також: Джером Пауелл припустився зниження ставки: ФРС діятиме «обережно» на тлі невизначеності

Ринкова вартість Intel Corp. підскочила на 5,5% на повідомленні про те, що уряд США придбає 10% компанії та стане її найбільшим акціонером.

Акції Alphabet Inc. зросли у ціні на 3,2% за підсумками торгів. Meta Platforms Inc. закупить хмарні послуги Google, що входить до Alphabet, на суму понад $10 млрд, повідомило CNBC з посиланням на інформовані джерела.

Акції Meta подорожчали на 2,1%.

Вартість акції Zoom Communications Inc. підскочила на 12,7%. Показники скоригованого прибутку та виручки компанії, що надає послуги віддаленого конференц-зв'язку, у другому фінкварталі перевершили очікування ринку. Крім того, Zoom покращила річні прогнози.

Ціна паперів Nvidia Corp. збільшилась на 1,7%. Компанія веде переговори з урядом США, сподіваючись отримати дозвіл на постачання нових, більш просунутих чіпів до Китаю, заявив у п'ятницю глава компанії Дженсен Хуан.

Акції Intuit Inc. впали на 5% Результати розробника програмного забезпечення у сфері бухгалтерії та податків за четвертий фінквартал виявилися кращими за очікування ринку, проте прогноз на перший фінквартал розчарував інвесторів.

Dow Jones Industrial Average, за даними на закриття ринку, в п'ятницю піднявся на 1,89% — до 45631,74 пункту.

Значення Standard & Poor's 500 збільшилося на 1,52% — до 6466,91 пункту.

Індекс Nasdaq Composite зріс на 1,88%, склавши 21 496,53 пункту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
