Довіра до банків зростає: українці зберігають майже 1,5 трильйона гривень

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 482,6 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду.