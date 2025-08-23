Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 482,6 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Довіра до банків зростає: українці зберігають майже 1,5 трильйона гривень
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:
- вклади у національній валюті — 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);
- вклади в іноземній валюті — 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,3%. Сума їх вкладів склала 167,7 млрд грн.
Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
