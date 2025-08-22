Чому переваги гнучкого курсоутворення не можуть бути реалізовані в Україні

Уряд Юлії Свириденко представив свою програму дій, яка окреслює стратегічні цілі та завдання для всіх міністерств. Про те, які зовнішньоекономічні тенденції Кабмін має враховувати для реалізації планів розвитку економіки, на своїй сторінці в ФБ пише екс-голова Ради НБУ Богдан Данилишин .

Перша половина 2025 року показує, що тут формуються ряд умов, ігноруваннями якими може мати наслідки для всієї країни. Серед таким умов найбільш значущими є наступні.

У 2025 р. імпорт товарів зростає, а експорт падає

За 7 місяців 2025 р. імпорт товарів зріс на 17,2%, у той час як експорт зменшився на 3,7%. Зростання імпорту відбулося майже у всіх агрегованих групах товарів, переважно в частині енергетичного обладнання та мінеральних продуктів, таких як газ та електроенергія.

Імпорт зріс:

товарної групи «машини, устаткування, транспортні засоби та прилади» на 33,8% (частка у структурі імпорту 40,0%),

товарної групи «мінеральні продукти» — на 14,2% (частка у структурі імпорту 13,4%),

товарної групи «продовольчі товари та сировина для її виробництва» — на 13,2% (частка у структурі імпорту 10,7%).

Падіння експорту відбулося переважно через скорочення аграрного виробництва та добування металевих руд. Експорт скоротився:

продовольчих товарів та аграрної сировини — на 8,3% (частка у структурі експорту 60,1%),

мінеральних продуктів — на 14,0% (частка 8,7%), зокрема залізних руд — на 20,1% (частка 6,8%).

В той же час зросли обсяги експорту хімічної, легкої, деревообробної промисловості, будматеріалів, металургійної та машинобудівельної продукції.

Для нарощування експорту необхідні: інвестиції у розширення та модернізацію виробничого потенціалу, доступне кредитне фінансування, запуск повноформатної системи страхування від військових ризиків, розвиток транспортної інфраструктури

Зміни в структурі імпорту: підвищується частка зброї та інвестиційних товарів



За 7 міс. 2025 р. імпорт товарів зріс на 17%, випереджаючими темпами зростав імпорт зброї та товарів для оборони (+36%) та інвестиційних товарів (+25%). Серед сировинних товарів випереджаючими темпами зростав імпорт енергоносіїв (і зв'язку із руйнуваннями вітчизняної енергетики), тоді як інші товари сировинної групи мали помірні темпи приросту.

Значна частина інвестиційного імпорту припадає на відновлення енергетичних потужностей (понад 30%) та вантажних автомобілів (10%). Низькі обсяги інвестиційного імпорту пояснюються низькою інвестиційною активністю підприємств, яка в свою чергу стримується жорсткою монетарною політикою та воєнними ризиками.

Зміни в структурі експорту: підвищується частка інвестиційних товарів, падіння сировинного експорту

За 7 міс. 2025 р. експорт товарів скоротився на 3,7%, переважно за рахунок групи сировинних товарів (із-за падіння аграрного та металургійного експорту).

Позитивною тенденцією є випереджаюче зростання експорту продукції з високою часткою доданої вартості (інвестиційних товарів) (+20%), однак обсяги такого експорту залишаються незначними (близько 2% загального експорту).

Платіжний баланс

Платіжний баланс має суттєвий дефіцит, основні причини якого — негативне торгівельне сальдо та купівля готівкової іноземної валюти.

Структурний дефіцит (без врахування допомоги) за останні 12 міс (з липня 2024 р. по червень 2025 р.): 44,2 млрд дол. США

Протягом останніх 12 місяців структурний дефіцит платіжного балансу (без врахування зовнішньої допомоги) розширився до 44,2 млрд дол. або 22 % ВВП. Дефіцит перевищує оцінки МВФ на 2025 р., зроблені в кінці 2024 року, на 7 млрд дол. або на 20 %.

Основні канали відтоку валюти з країни останні 12 місяців:

Негативне торгове сальдо: 46,7 млрд дол. США.

Від'ємний приріст готівкової іноземної валюти (поза банками): 13,0 млрд дол. США

Виплата процентів та доходів за інвестиціями: 9,1 млрд дол. США .

Основні канали притоку валюти в країну останні 12 місяців :

Міжнародна офіційна допомога: 50,0 млрд дол. США .

Оплата праці трудових мігрантів: 7,0 млрд дол. США

Грошові перекази та трансферти недержавному сектору: 9,4 млрд дол. США .

Частка грантів у загальному обсязі міжнародної допомоги підвищилася до 37 % проти 32 % за 2024 рік. Однак, це значно менше ніжу середньому за 2022−2023 роки — 44%.

Структурний валютний дефіцит у 2025 році продовжує розширюватися.

Чому сбільшується валютний дефіцит

Основний чинник збільшення валютного дефіциту — торговий дефіцит. Додатковий чинник розширення валютного дефіциту — політика валютної лібералізації НБУ, яка призводить до фундаментально необґрунтованого підвищення попиту на іноземну валюту та надмірних втрат валютних резервів.

За 2024 рік фактичний відтік іноземної валюти, пов’язаний з лібералізацією, вдвічі перевищив очікування НБУ. Політика валютної лібералізації НБУ не допомогла поглинути шоки платіжного балансу, а навпаки — дестабілізувала валютні очікування.

За 2024 р. населення наростило нетто-купівлю іноземної валюти в 2,6 разу порівняно з 2023 р., у 2025 р. «валютну естафету» перехопив бізнес, валютний попит якого (нетто-покупки валюти) зріс на 51% проти попереднього року, тоді як попит населення скоротився на 36%.

На задоволення попиту населення НБУ витрачає 25% своїх інтервенцій.

Валютні резерви країни поки що залишаються достатніми для покриття валютних розривів, однак ситуація може швидко погіршитися у разі перебоїв з надходженням нової зовнішньої допомоги. Політика валютної лібералізації є поспішним рішенням для умов економіки України, яка знаходиться у стані структурної кризи, викликаної неринковими воєнними шоками.

Таким чином, маємо ситуацію коли економіка країни функціонує в умовах перманентного валютного дефіциту, який покривається переважно з неринкових джерел зовнішньої допомоги. Основна причина розширення валютного дефіциту — від'ємний торгівельний баланс, додатковий чинник — політика валютної лібералізації НБУ.

Для зменшення торгового дефіциту потрібні інвестиції у посилення конкурентоспроможності реального сектора та розвиток транспортної системи.

Міжнародна допомога залишається ключовим фактором збереження валютної та макроекономічної стабільності. Валютні інтервенції НБУ на підтримку гривні суттєво зросли (у 2024 р. на 22 % порівняно з попереднім роком, у січні-липні 2025 року — ще на 20%).

В 2025 р. валютний попит зростає переважно за рахунок попиту бізнесу, тоді як і в 2024 р. ключовим фактором нарощування валютного попиту була поведінка населення. Політика валютної лібералізації НБУ розбалансувала валютні очікування бізнесу та населення.

Щодо режиму гнучкого курсоутворення

Режим гнучкого курсоутворення не відповідає економічним умовам і не сприймається суб'єктами ринку як фактор стабілізації. В умовах збереження гігантського структурного дефіциту валюти, продовження росту доходів населення, відсутності інших надійних інструментів заощаджень, слабких темпів економічного відновлення та появи невизначеності щодо обмінного курсу — населення та бізнес природньо почали віддавати перевагу виведенню коштів у валютні активи.

Переваги режиму гнучкого курсоутворення не можуть бути реалізовані в умовах України, оскільки валютний дефіцит є переважно неринковим, а рівень обмінного курсу фактично визначається не торговим балансом, а інтервенціями НБУ.

Непередбачуваність валютного ринку (яка залежить від інтервенцій НБУ) посилює невизначеність, що в свою чергу перешкоджає інвестиційним процесам.