Ціна на нафту Brent підскочила до чотирирічного максимуму через побоювання щодо ескалації війни між США та Іраном

Ціна на нафту марки Brent у четвер, 30 квітня, підскочила до нового чотирирічного максимуму через побоювання, що війна між США та Іраном може загостритися та призвести до тривалих перебоїв у постачанні нафти на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ціни на нафту

Станом на 09:59 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $4,28, або на 3,63%, до $122,31 за барель, досягнувши внутрішньоденного максимуму в $126,41 — найвищого рівня з 9 березня 2022 року. Червневий контракт (найближчий місячний), який зростає вже дев’ятий день поспіль, завершується в четвер. Більш активний липневий контракт торгувався на рівні $112,49, додавши $2,05, або 1,86%.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на $1,46, або 1,37%, до $108,34 за барель, що є найвищим показником з 7 квітня, продовживши зростання на 7% на попередній сесії.

З початку року ціна на Brent зросла більш ніж удвічі а WTI зросла приблизно на 90%.

Нафта зростає вже четвертий місяць поспіль на тлі побоювань, що конфлікт з Іраном може обмежити світові постачання сировини в найближчі місяці. Це, у свою чергу, посилює інфляційний тиск і підвищує ризики уповільнення світової економіки.

Трамп розгляне плани нових ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп у четвер має отримати звіт щодо планів серії військових ударів по Ірану. Як повідомляє видання Axios, Вашингтон сподівається, що цей крок змусить Тегеран повернутися до переговорів щодо своєї ядерної програми.

Конфлікт перейшов у гарячу фазу 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали авіаудари по іранських об'єктах. У відповідь Іран заблокував майже все судноплавство через Ормузьку протоку — стратегічно важливу артерію для постачання енергоносіїв із Близького Сходу. Наразі, під час тимчасового перемирення, США встановили блокаду іранських портів.

Переговори щодо врегулювання конфлікту зайшли у глухий кут:

США наполягають на обговоренні іранської програми ядерної зброї.

Ірану вимагає часткового контролю над протокою та репарацій за збитки від війни.

«Перспективи швидкого вирішення конфлікту або відкриття Ормузької протоки залишаються примарними», — зазначає ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Нафтовий ринок під тиском

У середу Дональд Трамп провів переговори з нафтовими компаніями щодо мінімізації наслідків можливої багатомісячної блокади Ірану. Аналітики підкреслюють, що ринок зараз зосереджений виключно на динаміці конфлікту, що затьмарює навіть такі значні події, як вихід Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) зі складу ОПЕК.

Ключові зміни в ОПЕК+:

Очікується, що в неділю країни ОПЕК+ погодять лише незначне збільшення видобутку нафти — приблизно на 188 000 барелів на добу.

Вихід ОАЕ з картелю, який набуває чинності 1 травня, може послабити здатність організації контролювати ціни.

Втім, аналітики вважають, що вільний видобуток Еміратів не змінить ситуацію на ринку цього року через закриту Ормузьку протоку.

Прогноз: дефіцит і падіння попиту

Експерти припускають, що єдиним способом полегшити нинішній дефіцит пропозиції стане «руйнування попиту» — коли споживачі просто припинять використовувати нафтопродукти через захмарні ціни.

Аналітики ING прогнозують втрату близько 1,6 мільйона барелів на добу через відмову кінцевих користувачів від дорогого палива. Попри значність цієї цифри, експерти зазначають, що цього все одно недостатньо, щоб перекрити величезну прогалину в постачанні, з якою світ стикається сьогодні.