«Скринінг здоров’я 40+»: заявку можна буде подати через «Дію» і без прив’язки до дня народження

Кабінет міністрів оновив умови державної програми «Скринінг здоров’я 40+», зробивши її доступнішою та зручнішою для громадян. Зміни набудуть чинності найближчим часом після завершення технічних налаштувань у застосунку та на порталі «Дія». Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Що змінили

Скасували прив’язку до дня народження. Раніше подати заявку на участь у програмі можна було лише через 30 днів після дати народження.

Тепер українці, яким уже виповнилося 40 років, зможуть подавати заяву одразу — онлайн через «Дію» або офлайн у найближчому ЦНАПі.

Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після зарахування грошей на спеціальний рахунок учасник програми матиме два місяці, щоб оплатити послугу скринінгу в обраному медичному закладі. Якщо кошти не будуть використані вчасно, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Читайте також: З 1 січня в Україні стартував Скринінг здоров’я 40+. Як отримати 2000 гривень на обстеження

Для тих, хто отримав фінансування раніше, також передбачено перехідний період. Вони зможуть використати кошти протягом двох місяців із моменту набуття чинності новими правилами, орієнтовно до кінця червня.