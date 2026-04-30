30 квітня 2026, 11:44

У яких країнах бензин подорожчав більш ніж удвічі (інфографіка)

Ціни на бензин зростають у всьому світі, але в деяких країнах це зростання було надзвичайним. У найбільш постраждалих країнах витрати на паливо зросли більш ніж удвічі лише за кілька тижнів, що підкреслює, наскільки гостро енергетичні ринки можуть реагувати на геополітичні потрясіння. Про те, як змінилися ціни на бензин у 128 країнах між 23 лютого та 13 квітня 2026 року, після спалаху конфлікту в Ірані показав Visualcapitalist.

Де найбільше зросли ціни

Найбільш різке зростання спостерігається в кількох регіонах, зокрема в Південно-Східній Азії, де залежність від імпортного палива посилила вплив. Якщо перебої збережуться, цей ціновий тиск може продовжуватися, особливо в регіонах, які найбільше залежать від імпортного палива.

У перелічених нижче країнах спостерігалося найстрімкіше зростання цін на бензин з кінця лютого, причому в кількох із них спостерігалося швидке двозначне, а іноді навіть тризначне зростання.

На Південно-Східну Азію припадає половина з 10 найбільших зростань цін на бензин. М'янма лідирує у світі з приголомшливим зростанням на 101%, за нею йдуть Філіппіни та Малайзія.

Кілька країн Південно-Східної Азії демонструють зростання понад 40%, що ставить регіон у центр світового зростання цін.

Вразливість цього регіону тісно пов'язана з його залежністю від імпорту нафти, що протікає через Ормузьку протоку — одне з найважливіших вузьких місць у світі. Збої тут можуть швидко поширитися на азійські ринки.

Проблему посилює те, що багатьом економікам Південно-Східної Азії бракує внутрішніх енергетичних буферів, що робить їх особливо чутливими до волатильності цін та ризиків, пов'язаних з судноплавством.

Зростання витрат в Африці

Хоча Південно-Східна Азія домінує в рейтингу, у кількох африканських країнах, включаючи Зімбабве, Танзанію та Малаві, також спостерігається зростання цін на пальне більш ніж на 30%.

Для цих економік вищі ціни на бензин безпосередньо призводять до зростання транспортних витрат та витрат на проживання. У регіонах, де доходи нижчі, а імпорт енергоносіїв є важливим, ці сплески можуть швидко створити навантаження як для домогосподарств, так і для бізнесу.

Зокрема, південна та східна Африка стикаються з подвійною проблемою: зростанням цін на паливо та обмеженою інфраструктурою для пом'якшення перебоїв у постачанні.

Енергетичний шок поширюється на продовольчі системи

Вплив зростання цін на бензин поширюється далеко за межі заправки. Енергія є ключовим ресурсом у виробництві добрив, а вищі ціни на нафту та газ вже призводять до зростання цін на добрива.

Це створює прямий шок витрат у світовому сільському господарстві, підвищуючи виробничі витрати та збільшуючи ймовірність зростання цін на продукти харчування в найближчі місяці, особливо в економіках, залежних від імпорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
