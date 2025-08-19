Проєкт Програми дій Уряду: 8 ключових пріоритетів Мінфіну

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та очільники міністерств КМУ представили проєкт Програми діяльності Уряду. Документ окреслює стратегічні цілі та завдання для всіх міністерств.

8 пріоритетних операційних цілей Міністерства фінансів

Макрофінансова стабільність та ефективне управління державними фінансами: підготовка проєкту Державного бюджету на 2026 рік з урахуванням воєнних пріоритетів і потреб відновлення, розробка законопроєкту про середньострокове бюджетне планування інвестицій. Співпраця з міжнародними партнерами для залучення необхідного обсягу зовнішнього фінансування, виконання міжнародних зобов’язань і рекомендацій МВФ, Світового банку та ЄС у межах інструменту Ukraine Facility.

Податкова політика: запровадження автоматичного обміну податковою інформацією між Україною та іншими країнами відповідно до стандартів ОЕСР, протидія ухиленню від сплати податків, удосконалення процедур взаємного та попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

Управління державним боргом: діалог з кредиторами, розробка та реалізація Стратегії управління державним боргом на 2026−2028 роки, а також нормативне забезпечення функціонування Боргового агентства.

Реформа митниці: перезавантаження роботи митної системи відповідно до європейських стандартів — із прозорими процедурами, швидким і зручним оформленням, використанням сучасних IT-рішень. Також підготовка нового Митного кодексу.

Облік, звітність і аудит: підвищення прозорості економіки та довіри до бізнесу шляхом впровадження сучасних стандартів фінансової та нефінансової звітності й аудиту, включно зі звітністю зі сталого розвитку. Зокрема — оновлення законодавства щодо складання підприємствами звітності зі сталого розвитку та підвищення якості аудиторських послуг.

Цифровізація управління фінансами: інтеграція всіх даних державних фінансів у єдину систему з використанням хмарних технологій, щоб забезпечити оперативне, прозоре та захищеного управління. Завдання включають створення єдиного адміністратора фінансових даних та впровадження сучасних хмарних рішень.

Фінмоніторинг та безпека фінансової системи: підготовка законопроєктів щодо приєднання до SEPA та впровадження стандартів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Зменшення частки держави в банківському секторі: розробка порядку залучення радників для продажу пакетів акцій державних банків для підготовки до приватизації.

Після публічного обговорення з громадськістю документ буде винесений на розгляд Уряду для затвердження, а далі — поданий до Верховної Ради для остаточного схвалення.