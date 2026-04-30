Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
30 квітня 2026, 12:11

У ЄС готують пропозицію привілеїв для України замість швидкого вступу

Країни ЄС, серед яких Франція та Німеччина, готують пакет короткострокових привілеїв для України, щоб наблизити її до Євросоюзу після того, як столиці відхилили плани щодо прискорення процесу повноправного членства. Про це стало відомо виданню Politico від чотирьох дипломатів, обізнаних з обговореннями, повідомляє «Європейська правда».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Нова пропозиція полягає у ширшому доступі України до ринку та більш активній участі у програмах та інституціях ЄС.

Пропозиція з’явилася після напруженої вечері в березні, під час якої країни ЄС відхилили ідею Європейської комісії щодо «зворотного розширення», яка дозволила б Україні вступити в Євросоюз до завершення основних реформ.

«З моменту тієї вечері… країни-члени чітко дали зрозуміти, що членство в короткостроковій перспективі буде дуже важко уявити. Але нам потрібна позитивна пропозиція щодо того, як ми можемо краще рухатися вперед разом до того часу», — сказав один із дипломатів.

Посадовці у ЄС шукають способи приєднати Україну до частин ринків блоку, схем фінансування та політичних інституцій ще до вступу. Дипломат описав цю модель як «прискорену поступову інтеграцію».

Німеччина та Франція, які є сильними прихильниками України, але побоюються поспішного процесу вступу, входять до числа країн, що беруть участь у формуванні пропозиції.

Литва запропонувала, щоб Україні надали статус «держави, що приєднується» (acceding state), щоб продемонструвати, що вона впевнено рухається до вступу в ЄС. Цей статус історично застосовувався до країн, які підписали договір про вступ і чекають на його ратифікацію.

Однак у пропозиції стверджується, що випадок України «свідчить про те, що її європейський шлях досяг рівня стабільності та спрямованості, який заслуговує на подібне визнання».

Український посол в ЄС Всеволод Ченцов заявив виданню, що пріоритетом України залишається повноправне членство в ЄС. «Але ми також очікуємо на швидкі, конкретні кроки, які вже зараз забезпечать інтеграцію», — наголосив він.

За його словами, Україна прагне «поетапного доступу до єдиного ринку ЄС, пов’язаного з прогресом у реформах, глибшої участі в програмах та інституціях ЄС, а також швидкого прогресу в укладанні угод, таких як ACAA, для сприяння торгівлі».

Україна також просить включити її підприємства до стратегічних промислових діалогів Єврокомісії щодо таких секторів, як виробництво автомобілів, металургія та хімічна промисловість, зазначив Ченцов, «щоб краще узгодити наші галузі з ланцюгами створення вартості ЄС».

Такі кроки, додав він, принесуть «негайні економічні вигоди» та зміцнять довіру інвесторів, водночас зробивши шлях України до ЄС вигідним для обох сторін ще до вступу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
korvin29
korvin29
30 квітня 2026, 12:17
#
Пусть дадут возможность неограниченного пребывания на территории ЕС и возможность трудоустройства в любой стране ЕС без каких-либо дополнительных разрешений.
+
+30
Exba
Exba
30 квітня 2026, 12:29
#
Это если и будет, то в последнюю очередь.
+
0
roman731
roman731
30 квітня 2026, 13:35
#
Пребывания — вряд ли, а рынок труда доступным точно сделают: работай на здоровье, все равно будешь впахиваться за копейки, что уже доказано и проверено другими эмигрантами многократно в т. ч. украинскими. Всё равно будешь рад и этому потому что в стране твего пребывания — ад. Ну и никаких других привилегий не будет пока, хватит и этого.
+
0
neverice
neverice
30 квітня 2026, 14:10
#
Це і так вже є останні 4 роки. У кожного є мінімум декілька прямих знайомих, що живуть і працюють в ЄС. Не сильно там багато напрацюєш, особливо без знання мови.
Тож, цей пункт ніякого толкового значення для держави не має. Та і для громадян має лише для деякого відсотку, що зараз невиїзний, а хотів би виїхати. Але чи треба нам орієнтуватись на пріоритети таких громадян?
+
+15
Karin77
Karin77
30 квітня 2026, 12:42
#
В ЕС не совсем уж глупы, чтобы украинцам такое давать…Последствия они хорошо представляют
+
0
neverice
neverice
30 квітня 2026, 14:11
#
Привілеї привілеями. Але нам потрібно юридично оформлені гарантії. Доступ до ринків можуть сьогодні дать, завтра забрать, бо Фіцо десь там щось заблокував.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами