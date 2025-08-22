Спільний фронт проти США: Китай заявив про підтримку Індії у тарифній суперечці

Китай висловив солідарність з Індією у протидії американським тарифам. Про це заявив посол КНР в Індії Сюй Фейхун, назвавши дії Вашингтона «несправедливими». Про це повідомляє Bloomberg.

«США запровадили мита до 50% на індійські товари й навіть погрожують новими. Китай рішуче виступає проти цього і твердо стане на бік Індії на захист багатосторонньої торговельної системи, в основі якої стоїть Світова організація торгівлі», — сказав дипломат у четвер, 21 серпня.

Його заява пролунала на тлі кроків Пекіна та Нью-Делі з перегляду двосторонніх відносин після напруженості у взаєминах з адміністрацією Дональда Трампа. Цього тижня сторони погодилися дослідити можливість демаркації спірного кордону. Візит міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Індії став першим за останні три роки.

Посол виступав на панельній дискусії в Нью-Делі напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, який наприкінці місяця відбудеться в китайському Тяньцзіні. Очікується, що під час заходу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном — це буде його перша поїздка до Китаю за сім років.

Сюй розкритикував США за використання мит як «торговельного важеля для вимагання завищених цін у різних країн», попри власні вигоди від вільної торгівлі.

«Мовчання чи поступки лише заохочують агресора», — підкреслив він.

Дипломат додав, що країни Глобального Півдня уважно стежать за співпрацею Китаю та Індії й очікують, що вони зможуть «очолити зусилля у допомозі державам, що розвиваються, долати труднощі».

Пізніше він повторив свої заяви у дописі на платформі X, подякувавши тим, хто давно підтримує китайсько-індійські відносини.