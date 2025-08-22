Спільний фронт проти США: Китай заявив про підтримку Індії у тарифній суперечці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 серпня 2025, 11:33

Спільний фронт проти США: Китай заявив про підтримку Індії у тарифній суперечці

Китай висловив солідарність з Індією у протидії американським тарифам. Про це заявив посол КНР в Індії Сюй Фейхун, назвавши дії Вашингтона «несправедливими». Про це повідомляє Bloomberg.

Китай висловив солідарність з Індією у протидії американським тарифам.
Фото: x.com/China_Amb_India

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«США запровадили мита до 50% на індійські товари й навіть погрожують новими. Китай рішуче виступає проти цього і твердо стане на бік Індії на захист багатосторонньої торговельної системи, в основі якої стоїть Світова організація торгівлі», — сказав дипломат у четвер, 21 серпня.

Його заява пролунала на тлі кроків Пекіна та Нью-Делі з перегляду двосторонніх відносин після напруженості у взаєминах з адміністрацією Дональда Трампа. Цього тижня сторони погодилися дослідити можливість демаркації спірного кордону. Візит міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Індії став першим за останні три роки.

Посол виступав на панельній дискусії в Нью-Делі напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, який наприкінці місяця відбудеться в китайському Тяньцзіні. Очікується, що під час заходу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном — це буде його перша поїздка до Китаю за сім років.

Сюй розкритикував США за використання мит як «торговельного важеля для вимагання завищених цін у різних країн», попри власні вигоди від вільної торгівлі.

«Мовчання чи поступки лише заохочують агресора», — підкреслив він.

Читайте також: Індія та росія прагнуть збільшити торгівлю до $100 мільярдів на тлі напружених відносин зі США

Дипломат додав, що країни Глобального Півдня уважно стежать за співпрацею Китаю та Індії й очікують, що вони зможуть «очолити зусилля у допомозі державам, що розвиваються, долати труднощі».

Пізніше він повторив свої заяви у дописі на платформі X, подякувавши тим, хто давно підтримує китайсько-індійські відносини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами