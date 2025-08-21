«єОселя» під 0%: програму планують розширити для молодих сімей з дітьми

Державну іпотечну програму «єОселя» планують розширити, щоб зробити житло доступнішим для молодих сімей з дітьми. Про це заявив голова правління «Укрфінжитла» Євген Мецгер під час прес-брифінгу, повідомляє ЕП.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Демографічна проблема в Україні стає все більшою. Тому ми хочемо зробити іпотеку для молодих сімей з дітьми. Ми хочемо створити для сімей, які вмотивовані народжувати дітей, особливі умови для купівлі квартири», — наголосив Мецгер.

За його словами, для цієї категорії громадян буде розроблено лізинговий продукт зі зниженими ставками та меншим першим внеском. Розмір ставок ще має затвердити Кабінет міністрів, проте вже відома концепція:

Наприклад, базова ставка для молодої сім'ї становитиме 9%.

З однією дитиною ставка знизиться до 6%.

З двома дітьми — до 3%.

А з трьома та більше дітьми — до 0%.

Водночас якщо дитині виповниться 18 років, ставка буде повернена до попереднього рівня.

Читайте також: В Україні зріс попит на іпотеку: у червні видано кредитів на 1,3 мільярда

В «Укрфінжитлі» уточнили, що молоді сім'ї з дітьми повинні будуть оформлювати іпотеку як окрема категорія. Це означає, що не можна буде одночасно подавати заявку як, наприклад, медик чи військовий, і як сім'я з дітьми — потрібно буде обрати одну категорію.

Також програма не поширюватиметься на тих, хто вже оформив іпотеку раніше: їхні ставки не будуть знижені з появою дітей.

Оновлена програма «єОселя» для молодих сімей має запрацювати вже наприкінці 2025 року — на початку 2026 року.