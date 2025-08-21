В Україні зріс попит на іпотеку: у червні видано кредитів на 1,3 мільярда

Українські банки продовжують активно видавати іпотечні кредити . У червні було укладено 694 договори на загальну суму 1,3 млрд грн, тоді як у травні було видано 599 кредитів на 1,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування, проведеного Національним банком України.

Ключові показники ринку іпотеки

Первинний ринок: видано 397 кредитів на суму 736,8 млн грн, з яких 109 договорів на 196,5 млн грн було укладено під заставу майнових прав на майбутнє житло.

Вторинний ринок: надано 297 кредитів на суму 536,4 млн грн.

Ставки: середньозважена ефективна ставка склала 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному.

Якість портфеля: частка непрацюючих кредитів залишається на низькому рівні — 15%, що свідчить про хорошу якість іпотечного портфеля.

Географічний розподіл кредитів

Найбільше іпотечних кредитів у червні видано у таких регіонах:

Київська область — 244 договори на 463,0 млн грн (36,4% від загального обсягу).

Київ — 126 договорів на 257,7 млн грн.

Львівська область — 41 договір на 80,6 млн грн.

Івано-Франківська область — 32 договори на 57,3 млн грн.

Вінницька область — 30 договорів на 47,4 млн грн.

Загалом, в опитуванні взяли участь 39 банків, що представляють понад 95% валового іпотечного портфеля. З них 14 банків повідомили про видачу нових іпотечних кредитів.

Нагадаємо

Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, яка має на меті підвищити доступність житла за допомогою ринкових механізмів.