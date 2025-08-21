Українські банки продовжують активно видавати іпотечні кредити. У червні було укладено 694 договори на загальну суму 1,3 млрд грн, тоді як у травні було видано 599 кредитів на 1,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування, проведеного Національним банком України.
21 серпня 2025, 15:29
В Україні зріс попит на іпотеку: у червні видано кредитів на 1,3 мільярда
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Ключові показники ринку іпотеки
- Первинний ринок: видано 397 кредитів на суму 736,8 млн грн, з яких 109 договорів на 196,5 млн грн було укладено під заставу майнових прав на майбутнє житло.
- Вторинний ринок: надано 297 кредитів на суму 536,4 млн грн.
- Ставки: середньозважена ефективна ставка склала 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному.
- Якість портфеля: частка непрацюючих кредитів залишається на низькому рівні — 15%, що свідчить про хорошу якість іпотечного портфеля.
Географічний розподіл кредитів
Найбільше іпотечних кредитів у червні видано у таких регіонах:
- Київська область — 244 договори на 463,0 млн грн (36,4% від загального обсягу).
- Київ — 126 договорів на 257,7 млн грн.
- Львівська область — 41 договір на 80,6 млн грн.
- Івано-Франківська область — 32 договори на 57,3 млн грн.
- Вінницька область — 30 договорів на 47,4 млн грн.
Загалом, в опитуванні взяли участь 39 банків, що представляють понад 95% валового іпотечного портфеля. З них 14 банків повідомили про видачу нових іпотечних кредитів.
Нагадаємо
Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, яка має на меті підвищити доступність житла за допомогою ринкових механізмів.
Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі