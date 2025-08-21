Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після різких заяв з боку США — FT

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 серпня 2025, 13:24

Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після різких заяв з боку США — FT

Китай вирішив обмежити продаж спеціалізованих чипів H20 для штучного інтелекту від компанії Nvidia через «образливі» для Пекіна заяви міністра торгівлі США Говарда Латніка. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

Китай вирішив обмежити продаж спеціалізованих чипів H20 для штучного інтелекту від компанії Nvidia через «образливі» для Пекіна заяви міністра торгівлі США Говарда Латніка.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За інформацією видання, Управління з питань кіберпростору Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ, а також Міністерство промисловості та технологій почали відмовляти місцеві компанії від купівлі чипу H20 у відповідь на коментарі Латніка, зроблені в липні.

Ці коментарі Латнік озвучив в інтерв'ю CNBC 15 липня, наступного дня після того, як адміністрація Трампа зняла обмеження на продаж деяких чипів для ШІ в Китаї.

«Ми не продаємо їм найкращих товарів, навіть не другі за якістю, і навіть не треті. Ми хочемо продати китайцям достатньо, щоб їхні розробники підсіли на американську технологічну екосистему, ось у чому суть», — сказав тоді Латнік CNBC.

За даними FT, деякі високопоставлені китайські лідери вважали ці коментарі «образливими», що й призвело до спроб обмежити купівлю чипів китайськими технологічними компаніями.

Наслідки для Nvidia та поштовх до місцевих розробок

Цей крок створює перешкоди для продажів Nvidia, враховуючи, що виробник чипів все ще розглядає Китай як ключовий ринок. Раніше Вашингтон дозволив відновлення продажів Nvidia H20 в Китаї після досягнення рамкової торговельної угоди з Пекіном у травні та червні. У відповідь Пекін також відновив експорт рідкісноземельних металів.

Проте наприкінці липня Пекін почав скеровувати китайські технологічні фірми до припинення нових замовлень на H20, одночасно сприяючи використанню чипів місцевого виробництва, зокрема від Huawei.

Пекін також висловив занепокоєння щодо можливості віддаленого контролю та проблем безпеки в чипах, вироблених у США. Nvidia, зі свого боку, категорично заперечила ці заяви.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан відвідав Пекін минулого місяця і заявив про намір залишатися конкурентоспроможним у Китаї попри напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами.

Китай становить щонайменше 15% від загального обсягу продажів Nvidia, а чипи H20 користуються величезною популярністю серед місцевих розробників ШІ.

Великі компанії, такі як Alibaba, Baidu та Bytedance, навіть виступили проти просування Китаєм місцевих чипів для ШІ, посилаючись на кращу продуктивність чипів Nvidia.

Нагадаємо

Минулого тижня FT повідомило, що китайський стартап у сфері ШІ DeepSeek відклав випуск нової моделі ШІ, оскільки спроби навчання з використанням чипів Huawei здебільшого провалилися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами