Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після різких заяв з боку США — FT

Китай вирішив обмежити продаж спеціалізованих чипів H20 для штучного інтелекту від компанії Nvidia через «образливі» для Пекіна заяви міністра торгівлі США Говарда Латніка. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, Управління з питань кіберпростору Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ, а також Міністерство промисловості та технологій почали відмовляти місцеві компанії від купівлі чипу H20 у відповідь на коментарі Латніка, зроблені в липні.

Ці коментарі Латнік озвучив в інтерв'ю CNBC 15 липня, наступного дня після того, як адміністрація Трампа зняла обмеження на продаж деяких чипів для ШІ в Китаї.

«Ми не продаємо їм найкращих товарів, навіть не другі за якістю, і навіть не треті. Ми хочемо продати китайцям достатньо, щоб їхні розробники підсіли на американську технологічну екосистему, ось у чому суть», — сказав тоді Латнік CNBC.

За даними FT, деякі високопоставлені китайські лідери вважали ці коментарі «образливими», що й призвело до спроб обмежити купівлю чипів китайськими технологічними компаніями.

Наслідки для Nvidia та поштовх до місцевих розробок

Цей крок створює перешкоди для продажів Nvidia, враховуючи, що виробник чипів все ще розглядає Китай як ключовий ринок. Раніше Вашингтон дозволив відновлення продажів Nvidia H20 в Китаї після досягнення рамкової торговельної угоди з Пекіном у травні та червні. У відповідь Пекін також відновив експорт рідкісноземельних металів.

Проте наприкінці липня Пекін почав скеровувати китайські технологічні фірми до припинення нових замовлень на H20, одночасно сприяючи використанню чипів місцевого виробництва, зокрема від Huawei.

Пекін також висловив занепокоєння щодо можливості віддаленого контролю та проблем безпеки в чипах, вироблених у США. Nvidia, зі свого боку, категорично заперечила ці заяви.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан відвідав Пекін минулого місяця і заявив про намір залишатися конкурентоспроможним у Китаї попри напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами.

Китай становить щонайменше 15% від загального обсягу продажів Nvidia, а чипи H20 користуються величезною популярністю серед місцевих розробників ШІ.

Великі компанії, такі як Alibaba, Baidu та Bytedance, навіть виступили проти просування Китаєм місцевих чипів для ШІ, посилаючись на кращу продуктивність чипів Nvidia.

Нагадаємо

Минулого тижня FT повідомило, що китайський стартап у сфері ШІ DeepSeek відклав випуск нової моделі ШІ, оскільки спроби навчання з використанням чипів Huawei здебільшого провалилися.