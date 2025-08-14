DeepSeek отложила выпуск новой модели из-за проблем с китайскими чипами

Китайская компания DeepSeek, специализирующаяся на разработке ИИ, отложила выпуск новой модели из-за проблем с обучением на чипах Huawei. Как отмечает Financial Times, это демонстрирует ограниченность возможностей Китая по замещению американских технологий.

Детали

В январе китайские власти рекомендовали DeepSeek использовать процессоры Huawei Ascend вместо продуктов Nvidia. Однако, по данным источников FT, компания столкнулась с техническими сложностями при обучении модели R2 на этих чипах.

В результате разработчикам пришлось использовать чипы Nvidia для обучения, а на этапе использования готовой модели для генерации ответов прибегнуть к решениям от Huawei.

Обучить ИИ-модель на чипах Ascend не удалось, даже несмотря на участие команды инженеров Huawei. При этом, как отмечают источники, работа по обеспечению совместимости модели с этими процессорами продолжается.

Сложности DeepSeek демонстрируют отставание китайских чипов от американских аналогов в решении ключевых задач. Как сообщают отраслевые эксперты, китайские процессоры уступают продуктам Nvidia по стабильности работы, скорости межчипового соединения и качеству программного обеспечения.

О том, что власти Китая рекомендуют местным компаниям воздержаться от использования процессоров H20 производства Nvidia, ранее сообщал Bloomberg.

По данным агентства, в письмах компаниям были заданы вопросы о необходимости приобретения чипов Nvidia при условии наличия китайских аналогов, а также о возможных проблемах с безопасностью.