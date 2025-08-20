Кабінет Міністрів виділив 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на завершення проєктів з відновлення населених пунктів на Київщині, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свиреденко за результатами засідання уряду у середу, 20 серпня.
20 серпня 2025, 19:47
Кабмін виділив 300 мільйонів на завершення проєктів відновлення на Київщині
«Це рішення дозволить відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення», — заявила очільниця уряду.
За її словами, завдяки виділеним коштам вдасться:
- відновити 988 квартир для майже 3 тисяч мешканців;
- забезпечити навчання для понад 1 200 дітей у 4 школах — завдяки добудові укриттів.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439−3 щодо внесення змін до бюджету-2025 на 40 млрд грн.
