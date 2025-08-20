Кабмін виділив 300 мільйонів на завершення проєктів відновлення на Київщині

Кабінет Міністрів виділив 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на завершення проєктів з відновлення населених пунктів на Київщині, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свиреденко за результатами засідання уряду у середу, 20 серпня.