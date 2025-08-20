Індійські державні НПЗ відновили закупівлі російської нафти — Bloomberg

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2025, 18:22

Індійські державні НПЗ відновили закупівлі російської нафти — Bloomberg

Державні нафтопереробні заводи (НПЗ) Індії, попри підвищені тарифи та шквал критики з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, відновили закупівлі російської нафти після короткої паузи. Про це повідомляє Bloomberg.

Державні нафтопереробні заводи (НПЗ) Індії, попри підвищені тарифи та шквал критики з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, відновили закупівлі російської нафти після короткої паузи.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Трейдери, знайомі із ситуацією, повідомили на умовах анонімності, що такі НПЗ, як Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., за останні два дні придбали декілька партій російської нафти сорту Urals. Поставки заплановані на вересень та жовтень.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі Urals після того, як Трамп виокремив роль Індії в торгівлі російською нафтою, погрожуючи економічними санкціями.

Наприкінці липня Нью-Делі навіть звернулося до НПЗ з проханням розробити плани відмови від поставок з країн ОПЕК+ у випадку припинення потоків.

Звинувачення США та реакція Індії

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро цього тижня у колонці для Financial Times написав, що сплеск російського імпорту був зумовлений «наживою індійського лобі великої нафти», а не внутрішніми потребами країни.

Окремо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що деякі з найбагатших сімей Індії отримують вигоду від купівлі російської нафти, і підтвердив плани щодо підвищення тарифів для Нью-Делі.

Трамп погрожував підвищити мита на весь індійський імпорт до США до 50% 27 серпня, причому половина цього підвищення мала бути пов'язана із закупівлями російської нафти.

Уряд Індії заявив, що її імпорт нафти базується на ринкових факторах і що він вживатиме всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів.

Погіршення відносин між Індією та США підштовхнуло Нью-Делі ближче до Москви та Пекіна. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нещодавно назвав президента росії володимира путіна другом і заявив, що планує відвідати Китай пізніше цього місяця — це буде його перша поїздка до країни за останні сім років.

Економічний стимул: знижка на Urals

Водночас за словами трейдерів, знижка на російську нафту Urals (флагманський сорт, що відвантажується із західних портів) збільшилася до $2,50 за барель відносно Dated Brent. У липні цей дисконт становив лише $1. Це зростання знижки, ймовірно, стало додатковим стимулом для індійських НПЗ відновити закупівлі цього сорту.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що китайські нафтопереробні заводи значно збільшили закупівлі флагманської російської сирої нафти. Вони користуються можливістю придбати дисконтні партії, від яких відмовилася Індія, оскільки Вашингтон посилює торгові мита проти Нью-Делі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
20 серпня 2025, 18:42
#
Потужний ТАСО.

Скоро буде олімпіада зі змаганнями хто більше крутить його на кутасі
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами