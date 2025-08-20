Індійські державні НПЗ відновили закупівлі російської нафти — Bloomberg

Державні нафтопереробні заводи (НПЗ) Індії, попри підвищені тарифи та шквал критики з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, відновили закупівлі російської нафти після короткої паузи. Про це повідомляє Bloomberg.

Трейдери, знайомі із ситуацією, повідомили на умовах анонімності, що такі НПЗ, як Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., за останні два дні придбали декілька партій російської нафти сорту Urals. Поставки заплановані на вересень та жовтень.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі Urals після того, як Трамп виокремив роль Індії в торгівлі російською нафтою, погрожуючи економічними санкціями.

Наприкінці липня Нью-Делі навіть звернулося до НПЗ з проханням розробити плани відмови від поставок з країн ОПЕК+ у випадку припинення потоків.

Звинувачення США та реакція Індії

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро цього тижня у колонці для Financial Times написав, що сплеск російського імпорту був зумовлений «наживою індійського лобі великої нафти», а не внутрішніми потребами країни.

Окремо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що деякі з найбагатших сімей Індії отримують вигоду від купівлі російської нафти, і підтвердив плани щодо підвищення тарифів для Нью-Делі.

Трамп погрожував підвищити мита на весь індійський імпорт до США до 50% 27 серпня, причому половина цього підвищення мала бути пов'язана із закупівлями російської нафти.

Уряд Індії заявив, що її імпорт нафти базується на ринкових факторах і що він вживатиме всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів.

Погіршення відносин між Індією та США підштовхнуло Нью-Делі ближче до Москви та Пекіна. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нещодавно назвав президента росії володимира путіна другом і заявив, що планує відвідати Китай пізніше цього місяця — це буде його перша поїздка до країни за останні сім років.

Економічний стимул: знижка на Urals

Водночас за словами трейдерів, знижка на російську нафту Urals (флагманський сорт, що відвантажується із західних портів) збільшилася до $2,50 за барель відносно Dated Brent. У липні цей дисконт становив лише $1. Це зростання знижки, ймовірно, стало додатковим стимулом для індійських НПЗ відновити закупівлі цього сорту.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що китайські нафтопереробні заводи значно збільшили закупівлі флагманської російської сирої нафти. Вони користуються можливістю придбати дисконтні партії, від яких відмовилася Індія, оскільки Вашингтон посилює торгові мита проти Нью-Делі.