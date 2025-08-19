Китай скуповує російську нафту після відмови Індії — Bloomberg

Китайські нафтопереробні заводи (НПЗ) значно збільшили закупівлі флагманської російської сирої нафти. Вони користуються можливістю придбати дисконтні партії, від яких відмовилася Індія, оскільки Вашингтон посилює торгові мита проти Нью-Делі. Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча Китай є найбільшим імпортером російської нафти, він зазвичай отримує поставки з Далекого Сходу росії. Проте у серпні поставки сорту Urals, який завантажується в портах Балтійського та Чорного морів, становили майже 75 000 барелів на день.

Це майже вдвічі більше за середньорічний показник у 40 000 барелів, за даними Kpler. На противагу цьому, експорт до Індії цього місяця скоротився до не більше ніж 400 000 барелів на день порівняно із середнім показником 1,18 мільйона.

«Загалом, китайські НПЗ перебувають у комфортному становищі, щоб продовжувати купувати російську нафту, на відміну від індійських нафтопереробників», — зазначив Цзяньань Сунь, аналітик Energy Aspects Ltd.

За його словами, Urals, що постачається із західної росії, залишається конкурентоспроможною проти альтернативних сортів з Близького Сходу.

Зростання попиту в Китаї

Нафтопереробні заводи в Китаї, найбільшій економіці Азії, ймовірно, вже придбали 10−15 партій Urals для поставок у жовтні та листопаді, що більше за їхній звичайний обсяг закупівель, згідно з Kpler та Energy Aspects.

За словами трейдерів, через підвищений попит з боку китайських НПЗ, сорт Urals востаннє пропонувався вже з премією в $1 за барель відносно Dated Brent, і подальших знижок не спостерігалося.