Шалений попит на Лабубу: Виторг виробника Pop Mart зріс на 204%

Китайська компанія Pop Mart повідомила про видатне покращення фінансових показників у першому півріччі 2025 року. Звіт компанії опублікований на фондовій біржі Гонконгу, пише «Ліга».

Виторг компанії

Виторг Pop Mart зросла на 204% до 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд) у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, а чистий прибуток — майже на 400% до 4,7 млрд юанів (понад $650 млн).

Найбільше зростання виторгу зафіксували у Північній Америці (на 1142%) завдяки швидкому розширенню на ринку США, де кількість магазинів зросла до 41, та Європі (на 730%), де відкрили вже 18 магазинів.

Серія іграшок The Monsters, зокрема найпопулярніша з них — Лабубу, принесла компанії майже 35% від загального виторгу. А загалом на плюшеві іграшки прийшлося 44% доходу компанії, або 6,14 млрд юанів (понад $850 млн) — це в 14 разів більше порівняно з торішнім показником.

Bloomberg вказує, що китайські іграшки Лабубу стали культурним феноменом цього року на Заході.