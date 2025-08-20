Sense Bank запускає новий тарифний пакет для ветеранського бізнесу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2025, 13:10

Sense Bank запускає новий тарифний пакет для ветеранського бізнесу

Як повідомив Sense Bank на своєму офіційному сайті, починаючи з 15 серпня бізнес-клієнти фінустанови можуть оформити новий тарифний пакет РКО «Бізнес ++». Тариф доступний для юридичних осіб, серед засновників та керівників яких є ветерани російсько-української війни, та для компаній, в штаті яких не менше 30% співробітників з відповідним статусом. Також РКО «Бізнес ++» доступний для ФОПів — ветеранів та членів їхніх сімей, що відкривають чи мають бізнес, а також для підприємців, що наймають на роботу ветеранів.

Як повідомив Sense Bank на своєму офіційному сайті, починаючи з 15 серпня бізнес-клієнти фінустанови можуть оформити новий тарифний пакет РКО «Бізнес ++».

Як зазначається у новині, відкриття рахунку в межах тарифного пакета «Бізнес ++» у національній та іноземній валюті, як і відкриття самого пакета, — безплатне. Вартість обслуговування становить 1 гривню на місяць протягом дії воєнного стану та 24 календарні місяці після його завершення.

Крім того, у «Бізнес ++» передбачені й інші безплатні послуги. Так, тарифний пакет пропонує 250 безлімітних платежів в межах України та перерахування заробітної плати співробітникам без сплати комісії та додаткових платежів. Також для власників пакета «Бізнес ++» доступні 20 квитків у Sense Hub в Києві та Львові щомісяця.


Для валютних операцій у зазначеному тарифному пакеті передбачені наступні умови: комісія у розмірі 0,2% при купівлі валюти та 0,15% при її продажу. Пакетом також передбачені особливі умови еквайрингу вартість якого становить від 1,1% від кожної транзакції плюс 111 гривень на місяць.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова так прокоментувала запуск нового тарифного пакета: «Бізнес, що створений або розвивається ветеранами потребує особливої уваги як з боку держави, так і з боку банківського сектору. Тарифний пакет „Бізнес ++“ дозволяє зосередитись на бізнесі, отримати першокласний сервіс з усіма перевагами сучасного диджитального державного банку».

Як повідомляють представники банку, наразі тарифний пакет «Бізнес ++» можна оформити у будь-якому відділенні Sense Bank.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
ValNa82
ValNa82
20 серпня 2025, 13:45
#
Було б цікаво глянути якийсь матеріал де буде показано які взагалі є по банках фішки, бо поки що в 5 банках депозити, які умовно не цікаві, тут якісь знижки на комісії на рахунок, ще є єОселя (мабудь тільки єОселя — це щось нормальне)
+
0
ValNa82
ValNa82
20 серпня 2025, 13:46
#
Це більше схоже на «можливість» прорекамуватись, ось ми ще щось придумали…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами