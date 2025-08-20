У липні український автопарк поповнили понад 7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували: Львівська область — 970 од. (88% вживані). Про це пише Укравтопром.
20 серпня 2025, 8:19
Tesla, Nissan чи BYD: Що обирають українці у різних куточках країни
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували
- Львівська область — 970 од. (88% вживані);
- місто Київ — 884 од. (62% вживані);
- Київська обл. — 673 од. (68% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 584 од. (68% вживані);
- Одеська обл. — 400 од (69% вживані).
Які марки обирали
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus.
Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y -в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf — в Одеській обл.
Джерело: Мінфін
