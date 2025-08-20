Протягом липня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 687,0 тис. грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
20 серпня 2025, 11:02
У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тисяч грн відшкодування
З цих коштів 405,5 тис. грн отримали вкладники АТ «Банк Січ».
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала понад 104,9 млрд грн.
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів.
На 1 серпня 2025 року кошти Фонду складали 45,49 млрд грн. Зазначимо, у червні поточного року Фонд гарантування вкладів перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн.
Виплати вкладникам у розрізі банків, що ліквідуються Фондом, на 31 липня 2025 року
Джерело: Мінфін
