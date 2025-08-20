У липні Фонд гарантування вкладів виплатив 687 тисяч грн відшкодування

Протягом липня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 687,0 тис. грн гарантованого відшкодування. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

З цих коштів 405,5 тис. грн отримали вкладники АТ «Банк Січ».

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала понад 104,9 млрд грн.

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів.

На 1 серпня 2025 року кошти Фонду складали 45,49 млрд грн. Зазначимо, у червні поточного року Фонд гарантування вкладів перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Виплати вкладникам у розрізі банків, що ліквідуються Фондом, на 31 липня 2025 року