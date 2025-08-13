Ринок дизельних авто скорочується: липень показав спад у 13%

У липні автопарк України поповнили понад 5,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 13% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

З них: 1,2 тис. од. нових (-26%) та понад 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-8%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 18,7%, проти 25,5% у липні 2024 р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 19,3%, що на 4 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.

Топ-5 моделей нових дизельних легковиків

RENAULT Duster — 351 од.;

VOLKSWAGEN Touareg — 137 од.

TOYOTA Prado — 128 од.;

SKODA Kodiaq — 89 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 88 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто