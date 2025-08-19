Міністерство фінансів 19 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,24 млрд грн в еквіваленті, що на 0,06 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,18 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
19 серпня 2025, 18:01
Мінфін залучив 8,2 мільярда від продажу облігацій
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 888,70 млн грн під 16,35% з погашенням 14 жовтня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 733,79 млн грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 317,89 млн грн під 17,79% з погашенням 27 вересня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%);
В іноземній валюті:
- $152,63 млн під 4,15% з погашенням 18 березня 2027 року (первинне розміщення).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
