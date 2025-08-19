Мінфін залучив 8,2 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 19 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,24 млрд грн в еквіваленті, що на 0,06 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,18 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

888,70 млн грн під 16,35% з погашенням 14 жовтня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

733,79 млн грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

317,89 млн грн під 17,79% з погашенням 27 вересня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%);

В іноземній валюті:

$152,63 млн під 4,15% з погашенням 18 березня 2027 року (первинне розміщення).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.