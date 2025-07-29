Індія шукає альтернативу російській нафті через нові санкції ЄС

Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ), які є найбільшими імпортерами російської нафти, розглядають можливість диверсифікації своїх закупівель. Це відбувається на тлі нових санкцій Європейського Союзу проти російської федерації, повідомляє Bloomberg.

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За словами трейдерів та керівників нафтопереробних підприємств, місцеві переробники вже вивчають альтернативні варіанти постачання. Хоча про масову відмову від російської нафти поки не йдеться.

Новий пакет санкцій ЄС передбачає зниження цінової межі на російську нафту з $60 до $47,6 за барель, обмеження імпорту пального, виробленого з російської сировини, а також санкції проти великого індійського НПЗ, частково контрольованого росією.

Пошук нових постачальників

На цьому тлі індійські нафтопереробники розширили географію закупівель. За даними трейдерів, компанії купують нафту з Азербайджану, Нігерії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, Mangalore Refinery & Petrochemicals придбала 1,3 млн барелів азербайджанської нафти, що нетипово для індійського ринку.

Також Hindustan Petroleum купує нігерійські сорти Bonny Light, Egina та Qua Iboe, а Reliance Industries обрала дорогу преміальну нафту Murban з Абу-Дабі замість звичних поставок важкої російської нафти (нафти з високою в'язкістю та густиною).

Такі кроки свідчать про обережний перегляд енергетичної стратегії Індії на тлі посилення санкційної політики Заходу проти рф.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що індійський нафтопереробний гігант Reliance Industries почав шукати альтернативи російській нафті на тлі нових санкцій Євросоюзу, які забороняють імпорт дизельного пального, виробленого з російської сировини.