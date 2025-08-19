Рада підтримала законопроєкт про захист вкладників та вдосконалення роботи банків

Верховна Рада підтримала за основу доопрацьований законопроєкт № 13007-д щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Що відомо

Зазначається, що головна мета документа — зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників.

Законопроєкт передбачає, зокрема, вдосконалення інструментів повернення коштів у разі банкрутства банку. Виведення проблемних банків з ринку стане чіткішим і менш затратним.

Національний банк отримає більше повноважень як забезпечений кредитор для ефективнішого повернення кредитів рефінансування.

Запроваджується механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками для кращого управління активами й зобов'язаннями.

Крім того, документ удосконалює обмін інформацією між НБУ і Фондом гарантування, зокрема щодо банківської таємниці, та підвищує вимоги до капіталу банків відповідно до норм ЄС.

Також внесено норми для кращого регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.