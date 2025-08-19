Multi від Мінфін
19 серпня 2025, 14:06

Європейські ринки зростають, ціни на нафту падають на тлі надій на мир в Україні

У вівторок, 19 серпня, європейські акції відкрилися зростанням, а ціни на нафту знизилися на тлі обговорень можливого припинення бойових дій між росією та Україною.

У вівторок, 19 серпня, європейські акції відкрилися зростанням, а ціни на нафту знизилися на тлі обговорень можливого припинення бойових дій між росією та Україною.

Євро зміцнилося відносно долара після заяви президента Володимира Зеленського про те, що гарантії безпеки для України, ймовірно, будуть розроблені протягом 10 днів після переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Євро зміцнилося відносно долара після заяви президента Володимира Зеленського про те, що гарантії безпеки для України, ймовірно, будуть розроблені протягом 10 днів після переговорів з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Реакція ринків

В Азії акції торгувалися без значних змін, оскільки трейдери очікували на підказки щодо монетарної політики від Федеральної резервної системи напередодні її щорічного симпозіуму в Джексон-Хоулі, штат Вайомінг.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,1%, так само як і британський FTSE 100. Французький CAC 40 піднявся на 0,2%, а німецький DAX додав 0,1%.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив у понеділок Fox News, що зустріч Трампа із Зеленським та іншими європейськими союзниками по НАТО була «дуже успішною».

Пізно ввечері в понеділок Трамп у дописі в соціальних мережах заявив, що він дзвонив путіну та почав організовувати зустріч між путіним та Зеленським, після якої відбудеться тристоронній саміт між трьома президентами.

Індекс європейських оборонних акцій SXPARO впав на 1,3%. Акції шведського військового підрядника Saab AB знизилися на 3,7%.

Читайте також: Зеленський про зустріч з Трампом: Це була найкраща з наших зустрічей

Фокус на ФРС

Хоча трейдери стежать за геополітичними подіями, ще одним ключовим фокусом тижня є симпозіум ФРС у Джексон-Хоулі 21−23 серпня, де голова Джером Пауелл має виступити з доповіддю про економічний прогноз та політику центрального банку.

Грошові ринки відображають 83,6% ймовірність зниження ставки на чверть пункту на засіданні ФРС 17 вересня, згідно з CME FedWatch.

«Центральні банки, схоже, пом'якшують політику, хоча інфляція трохи зростає в багатьох країнах», — сказав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки National Australia Bank, у подкасті.

Найширший індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії знизився на 0,2%. Японський фондовий індекс Nikkei на відкритті піднявся до нового рекорду, перш ніж закритися зі зниженням на 0,4%, під впливом 4%-го падіння акцій SoftBank Group після того, як компанія оголосила про інвестицію в $2 мільярди у американського виробника чипів Intel.

Долар знизився на 0,2% до 147,64 єни. Євро зріс на 0,1% до $1,1670, тоді як індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо кошика основних валют, майже не змінився після зростання на 0,2% на попередній сесії.

Ціни на нафту, золото та криптовалюти

Ціни на нафту знизилися, оскільки учасники ринку розмірковували про потенційне завершення війни в Україні, що може призвести до скасування санкцій щодо російської нафти.

Американська нафта знизилася на 0,9% до $62,88 за барель. Нафта марки Brent впала на 0,8% до $66,07.

Ціна спотового золота зросла на 0,3% до $3 339 за тройську унцію.

Ринки криптовалют стабілізувалися після того, як біткоїн у четвер досяг рекордних $124 480. Біткоїн знизився на 1,4% до $114 814, тоді як ефір впав на 2,7% до $4 224.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
