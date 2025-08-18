Генеральний директор інвесткомпанії Canary Capital Стівен МакКларг заявив, що біткоїн може зрости до $150 000 вже у 2025 році. Ймовірність такого сценарію перевищує 50%. Про це пише CNBC.
Експерт прогнозує зростання біткоїна до $150 000 у 2025 році
Прогноз експерта
За його словами, є значний попит на ETF на базі активу з боку великих гравців. МакКларг додав, що після оновлення максимумів ринок може перейти у фазу корекції вже у 2026 році.
Попри зростання курсу Ethereum Canary Capital не подавала заявку на запуск Ethereum-ETF. МакКларг пояснив це відсутністю інтересу до мережі:
«Я не є великим прихильником Ethereum, лише тому, що це стара технологія. Solana, Sui та інші рішення вже її обігнали», — заявив він.
Він додав, що не очікує нових максимумів для активу.
Втім, компанія Canary Capital подала заявку на запуск ETF для Litecoin. МакКларг порівняв монету із «сріблом» на фоні «золотого» біткоїна.
Коментарі