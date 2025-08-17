ФГВФО продає мегапул кредитів на 3,3 мільярда гривень зі знижкою 97%

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на продаж єдиним лотом «мегапул» кредитів, сформований з активів чотирьох збанкрутілих банків: АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк», ПАТ « Промінвестбанк » та АТ « Банк Січ ». Загальна заборгованість за цими кредитами становить 3,32 млрд грн, однак стартова ціна лота — лише 109,4 млн грн, або 3,3% від номіналу. Про це пише пресслужба Фонду.

Деталі аукціону

Торги відбудуться у системі «Prozorro.Продажі» за голландською моделлю, яка передбачає поступове зниження ціни. До складу лота увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними як з юридичними, так і з фізичними особами, а також дебіторська заборгованість.

У Фонді зазначають, що раніше ці активи вже неодноразово виставлялися на продаж — як окремо, так і меншими пулами, — проте не знайшли свого покупця.

Що в заставі

Забезпеченням за кредитами, що увійшли до пулу, виступає різноманітне майно, розташоване по всій Україні. Серед найцікавіших об'єктів:

У Києві: п'ятикімнатна квартира площею 238,5 кв. м неподалік Майдану Незалежності.

На Закарпатті: недобудоване домоволодіння з приміщеннями магазину-кафе.

У Кривому Розі: три квартири.

На Дніпропетровщині: великий комплекс нерухомості, що включає майстерню, склад, гараж та кілька свинарників.

ФГВФО наголошує, що на продаж виставляється не саме заставне майно, а право вимагати повернення боргу або стягнути заставу в судовому чи позасудовому порядку.