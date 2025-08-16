Акції «Київстару» впали на 16% у перший день торгів на Nasdaq

Акції Kyivstar Group впали на 16% під час свого дебюту на американській фондовій біржі Nasdaq. Попри невдалий перший день торгів, вихід на біржу став історичною подією, оскільки «Київстар» є першою компанією з операційним центром в Україні, що отримала лістинг у США. Про це пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Історичний момент для країни»

Попри падіння котирувань, керівництво компанії позитивно оцінює саму подію.

«Це історичний момент не лише для Київстару, а й для всієї країни та для українського бізнесу», — заявив в інтерв'ю CEO «Київстару» Олександр Комаров.

Він висловив сподівання, що це стане добрим прикладом для інших великих українських компаній розглядати вихід на біржу як один зі способів залучення міжнародного капіталу.

Деталі лістингу та реакція ринку

Акції компанії відкрилися на позначці $14 за штуку, але протягом дня впали до $11,52. Після закриття біржі папери трохи подорожчали до $11,78.

Джерело: Yahoo Finance

Лістинг відбувся через злиття зі спеціалізованою компанією (SPAC) Cohen Circle Acquisition Corp. I, угоду з якою було схвалено акціонерами 12 серпня.

Інвестиційні плани

Кошти, залучені від лістингу, будуть спрямовані на реалізацію інвестиційної програми материнської компанії VEON в Україні, яка передбачає вкладення $1 мільярда у цифрову інфраструктуру в період з 2023 по 2027 роки. Близько $700 мільйонів з цієї суми вже було інвестовано.

Кошти підуть на зміцнення основної телеком-інфраструктури, розширення географічного покриття та розвиток фіксованого широкосмугового доступу до інтернету. Після лістингу VEON володіє понад 89% акцій «Київстару», плануючи з часом скоротити цю частку до 80%.