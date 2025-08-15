Збитки на понад 250 млн: в Україні викрили масштабне розкрадання державного газу

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему розкрадання природного газу з газотранспортної системи (ГТС) України. За даними слідства, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти привласнили державний газ на суму 251 мільйон 174 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Деталі злочинної схеми

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який на той час обіймав посаду голови правління цього підприємства.

На початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у державного постачальника для покриття власних виробничих потреб. Однак на початку 2023 року державне підприємство припинило співпрацю з цією приватною компанією через її значну заборгованість за сировину.

Незважаючи на припинення співпраці та наявні борги, комерсанти вдалися до несанкціонованого відбору газу з державної ГТС. Щоб виправдати свої дії, вони прикривались «винятковими обставинами» та продовжували незаконно «викачувати» природний газ для потреб своєї компанії, а отримані прибутки розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники схеми незаконно вилучили з державної ГТС понад 10,5 мільйона кубометрів природного газу.

Слідчі дії

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили документацію, телефони та комп’ютерну техніку, що містить докази злочинної «схеми».

Наразі екскерівнику приватної компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364−1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки). За інкримінований злочин зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

«Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки», — зазначили в СБУ.