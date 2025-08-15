Збитки на понад 250 млн: в Україні викрили масштабне розкрадання державного газу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 серпня 2025, 17:02

Збитки на понад 250 млн: в Україні викрили масштабне розкрадання державного газу

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему розкрадання природного газу з газотранспортної системи (ГТС) України. За даними слідства, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти привласнили державний газ на суму 251 мільйон 174 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему розкрадання природного газу з газотранспортної системи (ГТС) України.
Фото: СБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі злочинної схеми

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який на той час обіймав посаду голови правління цього підприємства.

На початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у державного постачальника для покриття власних виробничих потреб. Однак на початку 2023 року державне підприємство припинило співпрацю з цією приватною компанією через її значну заборгованість за сировину.

Незважаючи на припинення співпраці та наявні борги, комерсанти вдалися до несанкціонованого відбору газу з державної ГТС. Щоб виправдати свої дії, вони прикривались «винятковими обставинами» та продовжували незаконно «викачувати» природний газ для потреб своєї компанії, а отримані прибутки розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники схеми незаконно вилучили з державної ГТС понад 10,5 мільйона кубометрів природного газу.

Слідчі дії

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили документацію, телефони та комп’ютерну техніку, що містить докази злочинної «схеми».

Наразі екскерівнику приватної компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364−1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки). За інкримінований злочин зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

«Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки», — зазначили в СБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 серпня 2025, 18:54
#
очільник = руководитель
екс-очільник = екс-руководитель

Кто такой «эксочельщик» в русскоязычной версии
новости — знает только гугл-переводчик…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами