«Київстар» планує залучити до $200 млн під час лістингу на NASDAQ — Reuters

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 серпня 2025, 18:49

«Київстар» планує залучити до $200 млн під час лістингу на NASDAQ — Reuters

Найбільший телекомунікаційний оператор України «Київстар» очікує залучити від $50 до $200 мільйонів під час свого історичного виходу на американську фондову біржу NASDAQ, який заплановано на цей рік. Це зробить «Київстар» першою компанією з операційним центром в Україні, що проведе лістинг на біржі США. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Найбільший телекомунікаційний оператор України «Київстар» очікує залучити від $50 до $200 мільйонів під час свого історичного виходу на американську фондову біржу NASDAQ, який заплановано на цей рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та фінансування

Вихід на біржу відбудеться опосередковано — через злиття зі спеціалізованою компанією (SPAC) Cohen Circle, що вже торгується на NASDAQ. Материнська компанія «Київстару», VEON, збереже за собою щонайменше 80% акцій.

За даними джерел, VEON вже заручився підтримкою інституційних інвесторів, які погодилися не продавати свої акції, на суму $52 мільйони. Це гарантує мінімальну суму залучення, тоді як максимальна може сягнути $200 мільйонів. Оціночна вартість «Київстару» в рамках угоди становить $2,21 мільярда.

«Народне IPO»: ставка на відбудову України

У VEON сподіваються, що лістинг «Київстару» пожвавить інтерес інвесторів до українських активів напередодні майбутньої відбудови країни.

«Ми маємо надзвичайно сильну підтримку лістингу Київстару з боку влади США, України та Європейського Союзу», — заявив CEO VEON Каан Терзіоглу, назвавши цей вихід на біржу «народним IPO».

Ризики та фінальні кроки

Водночас аналітики Edison Group зазначають, що угода не позбавлена ризиків, насамперед геополітичних.

«Залишкові побоювання щодо спадкових зв'язків з акціонерами та постійна присутність в інших нестабільних юрисдикціях можуть обмежити потенціал зростання», — йдеться в їхній записці.

Останнім кроком перед завершенням реєстрації в регулятора ринку є збори акціонерів Cohen Circle та «Київстару», де має бути схвалено угоду про лістинг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
matroskin
matroskin
11 серпня 2025, 19:39
#
«напередодні майбутньої відбудови країни» :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами