«Київстар» планує залучити до $200 млн під час лістингу на NASDAQ — Reuters

Найбільший телекомунікаційний оператор України «Київстар» очікує залучити від $50 до $200 мільйонів під час свого історичного виходу на американську фондову біржу NASDAQ, який заплановано на цей рік. Це зробить «Київстар» першою компанією з операційним центром в Україні, що проведе лістинг на біржі США. Про це у понеділок, 11 серпня, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі угоди та фінансування

Вихід на біржу відбудеться опосередковано — через злиття зі спеціалізованою компанією (SPAC) Cohen Circle, що вже торгується на NASDAQ. Материнська компанія «Київстару», VEON, збереже за собою щонайменше 80% акцій.

За даними джерел, VEON вже заручився підтримкою інституційних інвесторів, які погодилися не продавати свої акції, на суму $52 мільйони. Це гарантує мінімальну суму залучення, тоді як максимальна може сягнути $200 мільйонів. Оціночна вартість «Київстару» в рамках угоди становить $2,21 мільярда.

«Народне IPO»: ставка на відбудову України

У VEON сподіваються, що лістинг «Київстару» пожвавить інтерес інвесторів до українських активів напередодні майбутньої відбудови країни.

«Ми маємо надзвичайно сильну підтримку лістингу Київстару з боку влади США, України та Європейського Союзу», — заявив CEO VEON Каан Терзіоглу, назвавши цей вихід на біржу «народним IPO».

Ризики та фінальні кроки

Водночас аналітики Edison Group зазначають, що угода не позбавлена ризиків, насамперед геополітичних.

«Залишкові побоювання щодо спадкових зв'язків з акціонерами та постійна присутність в інших нестабільних юрисдикціях можуть обмежити потенціал зростання», — йдеться в їхній записці.

Останнім кроком перед завершенням реєстрації в регулятора ринку є збори акціонерів Cohen Circle та «Київстару», де має бути схвалено угоду про лістинг.