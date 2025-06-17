В Україні різко подорожчало паливо: які цифри незабаром побачимо на стелах АЗС

Протистояння Ірану та Ізраїлю розігнало нафтові котирування . На тлі новин про прагнення Ірану покласти край військовому протистоянню вартість чорного золота трохи знизилася , але ситуація залишається нестабільною. Через конфлікт на Близькому Сході в Європі подорожчав газ . «Мінфін» розбирався, як все це позначиться на стелах АЗС та цінниках у магазинах.

«Нафтова лихоманка» вже позначилася на цінниках на автомобільне паливо. Бензин, дизель і газ помітно подорожчали на опті, почали переписувати цінники й багато АЗС.

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін прогнозує, що зростання цін на вітчизняних заправках триватиме: бензин та дизель подорожчають на 5 гривень за літр. Це, зі свого боку, може спровокувати зростання тарифів на перевезення і, як наслідок, — подорожчання цілого списку продуктів.

Ще один наслідок паніки на нафтових біржах — подорожчання газу, яке вже спостерігається і в Європі, і в Україні.

Чому «роз'ярилися» котирування на нафту

На світовому ринку триває «нафтова лихоманка». Нагадаємо: на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході у п'ятницю, 13 червня, нафта марки Brent подорожчала на 7%.

У понеділок, 16 червня, цінники протягом торгової сесії підвищувалися на $4, але потім впали на понад $2 за барель після повідомлень про прагнення Ірану покласти край військовим діям, що підвищує ймовірність перемир'я та послаблює побоювання щодо перебоїв із постачанням сирої нафти з регіону.

Але, з огляду на те, що обміни ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном тривають, до закінчення «нафтової лихоманки» ще далеко. Тим паче, є побоювання, що можуть початися проблеми з логістикою через Ормузьку протоку, яка є дуже важливим нафтовим маршрутом.

Іран є членом ОПЕК, видобуває близько 3,3 млн барелів нафти на добу, і відправляє на експорт понад 2 млн барелів сирої нафти і палива. Його частка на світовому нафторинку невелика (близько 2%), але, наприклад, через ту саму Ормузьку протоку проходить близько 20% усіх нафтових поставок.

Крім того, головним покупцем іранської нафти є китайські НПЗ, і, у разі проблем із закупівлею сировини, вони шукатимуть альтернативні канали поставок, що може збільшити і націнки на нафту, і ставки фрахту, — прогнозують експерти.

Хоча, як вважає аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук, поки що котирування на нафту рухають вгору панічні настрої та спекуляції продавців.

«Насправді світова економіка зараз не в тому стані, щоб активно споживати дорогу нафту. З цієї причини раніше ОПЕК вже декілька разів обмежувала видобуток сировини», — пояснює Корольчук.

Буквально за декілька днів до початку військових дій між Ізраїлем та Іраном Міненерго США знизило прогнози щодо попиту на нафту на 2026 рік. Згідно з оновленою оцінкою, реальний попит на нафту та рідкі вуглеці складе 104,58 млн барелів на секунду, що на 30 тис. барелів нижче, ніж очікувалося раніше. За розрахунками аналітиків Міненерго США, повинні знизитися і ціни: нафта марки Brent коштуватиме не більше $59 за барель. Відповідно, повинні впасти і цінники на бензин.

До кінця цього року ціна на нафту, згідно з розрахунками Міненерго США, повинна скласти $61 за барель, що нижче за середньорічний показник ($65,85).

На думку аналітиків, котирування мають упасти під тиском великих світових запасів нафти на тлі уповільнення попиту на неї.

Тобто нинішній стрибок котирувань є суто ситуативним. Проте певний «запас» у ціні на нафту ще є.

«Котирування можуть підскочити ще в межах $15 за барель. Не виключено, що ми побачимо цінник $90 за барель нафти марки Brent», — спрогнозував для «Мінфіна» Корольчук.

У Deutsche Bank не виключають: якщо конфлікт на Близькому Сході призведе до повного припинення постачання нафти з Ірану або, скажімо, перекриття Ормузької протоки, то котирування на Brent можуть підскочити й до $120 за барель.

Як змінюються ціни на пальне на українських АЗС

Подорожчання нафти вже вплинуло на оптові ціни на нафтопродукти — і в Європі, і в Україні.

Так, за даними спеціалізованого майданчика enkorr, із 9 до 13 червня середні котирування на бензин у Європі зросли на $42 за тонну, а дизельного палива — на $55.

В Україні, за даними консалтингової агенції «А-95», із 9 до 16 червня оптові ціни на бензин зросли на 2,13 гривні за літр — до 49,28 гривень, на дизель — на 4,32 гривні — до 47,18 гривень, на зріджений газ — на 60 копійок за літр — до 28,06 гривень.

Зазначимо, що наші оптовики підвищують цінники із запасом. У закупівлі європейський бензин у перерахунку на гривню подорожчав на 1,56 гривню за літр, а у нас — на 2,13 гривні, дизель у Європі додав в еквіваленті близько 2,3 гривні — у нас відразу 4,32 гривні. І це — не єдина «дивина».

Експерти звернули увагу, що цінники на пальне надзвичайно швидко відреагували на подорожчання нафти, оскільки зазвичай зростання котирувань на сировину позначається на вартості нафтопродуктів лише протягом декількох тижнів.

«З одного боку, можна зрозуміти наших імпортерів, яким потрібно більше коштів, щоб закуповувати нові партії палива, що дорожчає. З іншого — хотілося б, щоб вони так само оперативно реагували не лише на підвищення котирувань, а й на їхнє зниження, а із цим у нас, як показує практика, є проблеми. Поки що все виглядає так, що продавці намагаються максимально заробити на літньому підвищенні попиту на бензин і дизель (він зростає через початок відпусток, дачний сезон, польові роботи тощо)», — каже керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

Водночас дороге паливо вже почало надходити і в роздріб. Щоправда, заправники поки що підвищують цінники не так сильно, як оптовики.

За даними «А-95», вартість бензину на вітчизняних АЗС зросла в середньому на 1,69 гривень за літр — до 56,28 гривень, дизельного палива — всього на 57 копійок — до 53,06 гривень. А зріджений газ у роздробі навіть подешевшав на 10 копійок — до 34,16 гривень за літр.

На різних АЗС цінники змінюються по-різному.

Так, за даними «А-95», OKKO, WOG і SOCAR підвищили ціни на бензин на 2 гривні (до 58,66−59,99 гривень за літр), а на дизель — на гривню (до 55,82−56,99 гривень).

АЗС «Авантаж», «Фактор» та VostokGaz підвищили ціни на бензин відразу на 3 гривні, на дизель — на гривню за літр.

На заправках «Укрнафти» бензин подорожчав на 2,5 гривні за літр, дизель — на 50 копійок. АЗС мережі «УкрПетроль» цінники на бензин взагалі не підвищували, на дизель скинули на гривню, а газ — на 30 копійок за літр.

Заправки «Катрал» та U.Go також зменшили вартість дизеля на гривню за літр. АЗС «Паралель» розпродують газ, опустивши ціни на нього відразу на 0,7−1 гривню за літр.

Втім, за словами експертів, поки що українські водії спостерігають лише перший етап переписування цінників. За словами засновника групи компаній «Прайм» Дмитра Леушкіна, зростання цін на пальне продовжиться. Загалом і бензин, і дизель можуть збільшити до 5 гривень за літр. Тобто на заправках, які позиціонують себе як преміальні, паливо коштуватиме дорожче за «психологічну позначку» в 60 гривень за літр.

Аналітик Андрій Шевчишин припускає: якщо нафта на світових біржах продовжуватиме зростати, то переписуватимуть цінники й українські АЗС. «Плюс 5 доларів до котирувань на нафту марки Brent — це додаткова гривня на літрі палива», — говорить він.

Реальне зростання цін на заправках залежить ще й від ситуації з курсом, оскільки, за словами Рябцева, зростання курсу долара або євро на гривню може спровокувати подорожчання палива на 50−60 копійок на літр.

Закладуть до цінників на всі товари

Дороге паливо вдарить не лише по гаманцях автопоціновувачів. Цінники на бензин, дизель та газ впливають на вартість логістики, яка закладена в цінах практично на всі товари. Частка транспортної складової у собівартості різних товарів може змінюватись від 1−3% до 10%.

Наприклад, у харчовій продукції вона становить до 4−5%, а в габаритних товарах, наприклад, будматеріалах, вікнах, меблях може досягати 8−10%. Тому, якщо дизельне паливо подорожчає на 5 гривень за літр (що становить близько 10%), то логістика дизельними авто може підвищиться в ціні щонайменше на 1−2%.

Це відносно невелике зростання, але багато транспортників традиційно переписують тарифи «із запасом», тому не виключено, що на практиці вартість доставки подорожчає суттєвіше.

«Пальне — це інфраструктурний товар, його вартість впливає на цінники на багато видів продукції. І часто аргумент, що „паливо дорожчає“, використовують виробники товарів, навіть якщо відсоток реального зростання цін, наприклад, на той самий дизель, є незначним. Скажімо, щоб собівартість товарів об'єктивно підвищилася на 3%, паливо має подорожчати на 50%, а до цього, як ми бачимо, поки що дуже далеко», — пояснив «Мінфіну» Геннадій Рябцев.

Ситуацію рятує той факт, що зріджений газ (а на ньому їздить чимала частина вантажних авто) поки що дешевшає в роздробі. Тобто фактично логістика в цьому сегменті не повинна дорожчати. Але на опті цінники на зріджений газ уже пішли вгору (плюс 60 копійок на літрі за тиждень), тож незабаром можуть почати переписувати ціни й заправники.

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін каже, що найбільша «паливна загроза» — для цінників на новий урожай зерна.

«Тривають польові роботи, і там залежність від цін на дизельне паливо є дуже високою. Наприклад, на зернових частка палива в собівартості може досягати 15−20%, і вона тим вища, чим нижчий загальний вал, тобто врожайність культур. Тому в результаті ми можемо отримати підвищені цінники на зерно», — зазначив Пендзін. Якщо це станеться, надалі можуть подорожчати борошно та корми, а це означає, що отримають привід для переписування цінників пекарі та виробники м'яса.

«Дорогі нафта і паливо — це дуже сильний поштовх для зростання споживчих цін, особливо на чутливі до паливної складової продукти харчування, а також для аграріїв», — зазначив Шевчишин.

Що буде із закупівлями газу на зиму

Дорога нафта вже спровокувала зростання цінників і на газ. «Ці біржові товари взаємопов'язані. Якщо дорожчає нафта — зростає й вартість газу. Її перераховують за спеціальною формулою», — пояснив Корольчук. Крім того, є і додатковий, суто «газовий» чинник, що впливає на ціни на блакитне паливо, — Ізраїль завдав декількох ударів по газовій інфраструктурі Ірану.

«Це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну у вищий бік) природного газу в Європі. Поясню чому. Іран постачав газ до Туреччини. Туреччина перепродувала газ до ЄС. Наразі іранський газ під загрозою зупинки. Замінити російським турки його не зможуть, бо два газопроводи завантажені майже повністю. Тому Туреччина буде змушена або зменшувати постачання газу до ЄС, або збільшувати частку дорожчого LNG. У будь-якому разі, це підштовхне ціни в ЄС вгору», — написав на своїй сторінці у Фейсбуці ексголова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

За даними моніторингу «Мінфіну», ціни на природний газ на голландській біржі TTF (до них прив'язані ціни на газ в Україні) вже зростають. Так, якщо 30 квітня газ торгувався за 34,4 євро за мегават-годину, то станом на 16 червня — вже за 38,91 євро.

Україна зараз активно закачує європейський газ до своїх підземних сховищ, які до кінця минулого опалювального сезону виявилися напівпорожніми. За оцінками експерта енергоринку Олега Попенка, до зими Україні потрібно закачати близько 4 млрд кубів імпортного газу. Нацбанк у своєму інфляційному звіті за квітень оцінював витрати на імпорт газу у $2,9 млрд. При зростанні цін на газ у ЄС ця сума буде ще більшою, що лише погіршить проблему фінансування газових закупівель.

«Газ у Європі і так дорожчав би, наближаючись до зими. Але „іранський“ чинник може прискорити цей процес. Чим дорожче газ коштуватиме в Європі, тим більше підвищуватимуться цінники і в Україні. Вартість куба газу для бізнесу навряд чи злетить до 40−50 гривень за куб, як було декілька років тому, але до 30 гривень цілком», — каже Геннадій Рябцев.

За даними Української енергетичної біржі, 15 червня газ торгувався за 27 гривень за куб із ПДВ, а, наприклад, 10 червня — за 25,6 гривень. Тобто цінники вже зростають, що може виявитися критичним для промисловості. Як каже голова концерну «Ярослав» (швейне та харчове виробництво) Олександр Барсук, бізнес витримає ціну на газ до 30 гривень за куб, а якщо ціна буде вищою, почнуться проблеми — не виключено скорочення виробництва та додаткове зростання цін.