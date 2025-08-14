Акції криптобіржі Bullish зросли вдвічі після IPO

Акції оператора біржі цифрових активів Bullish (BLSH) та власника криптовидання Coindesk під час першого торгового дня на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) 13 серпня на максимумі зростали на 218,91%, до $118. На завершення сесії торги паперами закрилися зростанням на 83,78%, до $68 за акцію, а ринкова капіталізація досягла $9,9 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо

У четвер, 14 серпня, на премаркеті котирування компанії зростали ще на 12,48% порівняно з ціною закриття торгів у середу до $76,49 за акцію. Тобто з моменту IPO акції показали дворазове зростання.

Криптовалютна біржа залучила $1,1 млрд під час первинного публічного розміщення акцій. Компанія продала 30 млн акцій за ціною $37 за штуку, що відповідає капіталізації компанії на рівні $5,4 млрд. При цьому попит на IPO більш ніж у 20 разів перевищив пропозицію і близько третини заявок залишилися незадоволеними, зазначає агентство з посиланням на джерела.

Також через високий інтерес інвесторів до розміщення компанія Bullish збільшила кількість акцій, що розміщуються, і підвищила ціновий діапазон. Раніше вартість розміщення акцій була встановлена в коридорі $32−33 за папір.

Організаторами операції виступили JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup. Серед учасників IPO були фонди BlackRock та ARK Investment Management, які придбали акції на загальну суму до $200 млн. за ціною IPO. Серед основних акціонерів Bullish — співзасновник компанії та CEO Block.one Брендан Блумер (30,1%) та член ради директорів Кокуей Юань (26,7%), пише агентство.

«Ми переконані, що в криптоіндустрії, особливо в інституційному сегменті, довіра має величезне значення — і набагато більше, ніж на інших фінансових ринках», — сказав генеральний директор Bullish Том Фарлі в інтерв'ю Bloomberg News. На його думку, лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі визнано збільшити довіру до біржі.

Незважаючи на те, що на балансі Bullish станом на 31 березня перебували криптоактиви, включаючи біткоїни, на $1,7 млрд, Фарлі підкреслив, що компанія не дотримується стратегії, як, наприклад, розробник програмного забезпечення MicroStrategy, який безпосередньо пов'язує свою вартість зі зростанням біткоїну.

«У якомусь сенсі ми — компанія з біткоін-казначейством, але не в тому значенні, яке сьогодні прийнято. Ми не плануємо нарощувати біткоін-резерви, не випускатимемо конвертовані облігації або брати борги виключно для покупки біткоїну. Але ми відкриті для будь-яких варіантів фінансування», — пояснив Фарлі.

Це друга спроба Bullish вийти на біржу. У 2021 році вона повідомляла про плани стати публічною шляхом злиття зі спеціалізованою компанією із придбання активів SPAC (special purpose acquisition company). В результаті операції об'єднана компанія могла бути оцінена приблизно в $9 млрд. Злиття було скасовано у 2022 році.