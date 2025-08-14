Акції криптобіржі Bullish зросли вдвічі після IPO

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 серпня 2025, 16:59

Акції криптобіржі Bullish зросли вдвічі після IPO

Акції оператора біржі цифрових активів Bullish (BLSH) та власника криптовидання Coindesk під час першого торгового дня на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) 13 серпня на максимумі зростали на 218,91%, до $118. На завершення сесії торги паперами закрилися зростанням на 83,78%, до $68 за акцію, а ринкова капіталізація досягла $9,9 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції оператора біржі цифрових активів Bullish (BLSH) та власника криптовидання Coindesk під час першого торгового дня на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) 13 серпня на максимумі зростали на 218,91%, до $118.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У четвер, 14 серпня, на премаркеті котирування компанії зростали ще на 12,48% порівняно з ціною закриття торгів у середу до $76,49 за акцію. Тобто з моменту IPO акції показали дворазове зростання.

Криптовалютна біржа залучила $1,1 млрд під час первинного публічного розміщення акцій. Компанія продала 30 млн акцій за ціною $37 за штуку, що відповідає капіталізації компанії на рівні $5,4 млрд. При цьому попит на IPO більш ніж у 20 разів перевищив пропозицію і близько третини заявок залишилися незадоволеними, зазначає агентство з посиланням на джерела.

Також через високий інтерес інвесторів до розміщення компанія Bullish збільшила кількість акцій, що розміщуються, і підвищила ціновий діапазон. Раніше вартість розміщення акцій була встановлена в коридорі $32−33 за папір.

Читайте також: Криптобіржа Bullish залучила $1,11 млрд у рамках IPO

Організаторами операції виступили JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup. Серед учасників IPO були фонди BlackRock та ARK Investment Management, які придбали акції на загальну суму до $200 млн. за ціною IPO. Серед основних акціонерів Bullish — співзасновник компанії та CEO Block.one Брендан Блумер (30,1%) та член ради директорів Кокуей Юань (26,7%), пише агентство.

«Ми переконані, що в криптоіндустрії, особливо в інституційному сегменті, довіра має величезне значення — і набагато більше, ніж на інших фінансових ринках», — сказав генеральний директор Bullish Том Фарлі в інтерв'ю Bloomberg News. На його думку, лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі визнано збільшити довіру до біржі.

Незважаючи на те, що на балансі Bullish станом на 31 березня перебували криптоактиви, включаючи біткоїни, на $1,7 млрд, Фарлі підкреслив, що компанія не дотримується стратегії, як, наприклад, розробник програмного забезпечення MicroStrategy, який безпосередньо пов'язує свою вартість зі зростанням біткоїну.

«У якомусь сенсі ми — компанія з біткоін-казначейством, але не в тому значенні, яке сьогодні прийнято. Ми не плануємо нарощувати біткоін-резерви, не випускатимемо конвертовані облігації або брати борги виключно для покупки біткоїну. Але ми відкриті для будь-яких варіантів фінансування», — пояснив Фарлі.

Це друга спроба Bullish вийти на біржу. У 2021 році вона повідомляла про плани стати публічною шляхом злиття зі спеціалізованою компанією із придбання активів SPAC (special purpose acquisition company). В результаті операції об'єднана компанія могла бути оцінена приблизно в $9 млрд. Злиття було скасовано у 2022 році.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами