ВВП у липні скоротився на 1% — ІЕД

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), реальний ВВП в липні 2025 року скоротився на 1% до попереднього року після зростання на 1,5% в червні. У ІІ кварталі 2025 року зростання реального ВВП становило 1,7% (у І кварталі зростання становило 0,9%, повідомив раніше Держстат, даних за другий квартал поки немає).

Що стримувало зростання економіки в липні

Реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві в липні знизилася на 26%. Це відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності у порівнянні з липнем 2024 року.

Реальна ВДВ у добувній промисловості знизилася на 10% через втрати у вугільній галузі, тоді як видобуток газу покращився завдяки зусиллям з відновлення.

Що підтримувало економіку в липні

Зростання реальної ВДВ у переробній промисловості у липні прискорилося до 1,4% з переглянутої оцінки 1,0% у червні. Переробна промисловість була підтримана вищим внутрішнім попитом та оборонними замовленнями.

Темпи зростання торгівлі залишилися близькими до червневого рівня — за оцінками, 2,6% у липні.

Реальна ВДВ у транспорті знизилася майже на 9% у липні через падіння обсягів залізничних перевезень та відсутність транзиту газу з росії до ЄС. Укрзалізниця перевозить менше зернових, оскільки вичерпались їх запаси, накопичені у 2021 та 2022 роках.

Також відновлювалось видобування будівельних матеріалів. Загалом, з огляду на поточні оцінки приросту реального ВВП, ІЕД та German Economic Team погіршили свій прогноз на 2025 рік до 2,0%, а на 2026 рік аналітики очікують зростання на 2,8%.

Нагадаємо

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) оцінює, що зростання ВВП України у 2025 році складе 3,5%, а прогноз на 2026 рік — 4,5%.