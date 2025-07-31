Прогноз RBI: Зростання ВВП України у 2025 році складе 3,5%, а у 2026 році — 4,5%

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) оцінює, що зростання ВВП України у 2025 році складе 3,5%, а прогноз на 2026 рік — 4,5%. Про це йдеться в оприлюдненому у середу звіті RBI за перше півріччя цього року, пише «Укрінформ».

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Згідно з документом, в Україні війна «продовжує тиснути на економіку та затримувати відбудову».

«Хоча шанси на припинення вогню найближчим часом невеликі, триваючі та посилені обстріли цивільної та промислової інфраструктури створюють серйозні виклики для України. Крім того, центральний банк, ймовірно, залишатиметься обережним через постійний інфляційний тиск. Проте ми очікуємо зростання економіки у 2025 році за умови, що країна продовжуватиме отримувати достатню підтримку від своїх союзників», — заявили в банківській групі.

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Стосовно єврозони, то у 2025 році очікується «помірне прискорення зростання порівняно з попереднім роком». При цьому, рівень інфляції стабілізувався на позначці близько 2%.

«Очікується, що тарифи США матимуть стримуючий вплив на економіку та інфляцію. Навіть якщо ескалація тарифного питання здається малоймовірною, торговельні відносини зі США залишаються джерелом невизначеності. Оголошений Німеччиною пакет стимулів та збільшення витрат ЄС на оборону, ймовірно, сприятимуть зростанню економіки та інфляції в середньостроковій перспективі, з найбільшими ефектами, очікуваними з 2026 року», — прогнозують в RBI.

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